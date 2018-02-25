'Sıcacık yüreklerden' Mehmetçik'e anlamlı hediye

"Sıcacık yüreklerden Mehmetçik'e" kampanyası kapsamında ülkenin birçok yerinden gönderilen atkı, bere, kar başlığı, eldiven, çorap ve botlar, Hakkari'de terörle mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştiren askerlere ulaştırıldı.

Ankara'da Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği üyesi ve yüksek iş güvenliği uzmanı Emine Uğurlu'nun girişimiyle dernek bünyesinde yürütülen "Sıcacık yüreklerden Mehmetçik'e" kampanyası, Başkentin yanı sıra Denizli, Konya, Balıkesir ve Hatay başta olmak üzere birçok ilden destek gördü.

Kampanya çerçevesinde, kadınların ördüğü 400 boyunluk ve atkı ile 800'ü aşkın çorap, 100 kar başlığı, 440 eldiven ve 88 bot toplandı.

Uğurlu, her birinin içine not bırakılan paketleri askerlere hediye etmek üzere Hakkari'ye getirdi.

Malzemeler, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun katıldığı programla Demirli Üs Bölgesi ve Zap Karakolu'nda görevli askerlere dağıtıldı.

"80 milyonun kalbi Mehmetçikle atıyor"

Toprak AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönderilen hediyelerin anlamına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinde, 80 milyon insanımızın kalbi gerek Hakkari'de, gerek Şırnak'ta gerekse de yurt dışında vatanı ve milleti için fedakarca görev yapan Mehmetçiğimiz ile beraber atıyor. Emine Uğurlu hanımefendi de yoğun bir duygu içerisine girerek buradaki Mehmetçiklerimize çam sakızı çoban armağanı atkılar, eldivenler, çoraplar örüp veya ördürüp bunları buradaki Mehmetçiklerimize, kardeşlerimize verme arzularını bize ilettiler. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık çünkü bu bir gönül bağı oluşturma meselesi."

Bu vesile ile bin 565 rakımlı Demirli Üst Bölgesi ve Zap Karakolu'na gittiklerini aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Hem buradaki rütbeli personelimiz ve Mehmetçiklerimizle sohbet ettik hem de ülkemizin dört bir köşesindeki ablalarımızın, teyzelerimizin, kardeşlerimizin hazırladığı bu hediyeleri kendilerine takdim ettik. Şu duyguyu hissettik ki burada cansiparane görev icra eden Mehmetçiğimiz ile beraber 80 milyon aynı düşüncelerle yatıp kalkıyor, kalpleri burada atıyor. Buradakilerin mücadelesine ortak olmak istiyorlar. Bunu da böyle vesilelerle ifade etmek istiyorlar. Emeği geçen başta Emine hanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkes rahat ve huzurlu olsun. Çelik gibi ordumuz burada görevini icra etmektedir."