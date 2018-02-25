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Başbakan Yıldırım'dan şehit babasına taziye telefonu
Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün babasını telefonla arayarak taziye dileklerini iletti
Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün babasına taziye dileğinde bulundu.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım, şehit Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün babası Osman Ünlü'yü telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.
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