1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastalıklara çare için 100 bin genom taranacak

Türk toplumunun genetik yapısının bilinmesi, hastalıkların nedenlerinin ortaya çıkarılarak tedavi imkanlarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen 'Türkiye Genom Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Üç yılda da 100 bin genom tamamen okunacak.
25 Şubat 2018 21:48
Yazdır
Hastalıklara çare için 100 bin genom taranacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) yürüttüğü proje kapsamında, Türk toplumunun genetik yapısının bilinmesi, hastalıkların nedenlerinin ortaya çıkarılarak tedavi imkanlarının geliştirilmesi amacıyla üç yılda 100 bin genom taranacak.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan genomunun, tarihteki en büyük bilimsel gelişmelerden, bilimsel buluşlardan birisi olduğunu belirterek, bununla insan geninin haritasının çıkarıldığını ve sağlık biliminde yeni bir çağ açıldığını söyledi.

İnsan genomunun bilinmesinin, hastalıkların önlenmesi ve yeni tedavi metotlarının uygulanabilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Keleştemur, bu projeyle hastalıklara yol açan genetik anomalilerin daha iyi anlaşılabildiğini kaydetti.

Türk toplumunun normal genetik yapısının bilinmediğine dikkati çeken Keleştemur, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla öncelikle bizim toplumumuzun genetik yapısının anlaşılması lazım ki neyin anormal, neyin normal olduğunu bilebilelim. Bu normal popülasyon genetiği dediğimiz genetik araştırmanın yanında ayrıca farklı hastalık gruplarında da genetik çalışmalar bu hastalıkların genetik sebeplerinin açığa çıkarılması bakımından önem taşımakta. O nedenle bir yandan normal genetik yapımızı ortaya çıkartırken, bir yandan da kanser gibi kronik beyin hastalıkları gibi veya çok uzun yaşayan insanlar neden bu kadar uzun yaşıyorlar onların sebeplerini anlayabilmek için Türkiye Genom Projesi'ni planladık."

Projenin başladığını, bu yılın sonuna kadar bin 500 tüm genomun taraması, varyasyon analizleri ve raporlanmasının biteceğini bildiren Keleştemur, "Bu hızlı bir şekilde devam edip, giderek sayı artıp üç yıl içerisinde 100 bin genomu tamamen okuyup, analizlerini yapıp sonuçlarını raporlamayı düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa üç yıl içerisinde bu projeyi bitirmek niyetindeyiz." bilgisini aktardı.

Keleştemur, bu proje kapsamında yeni tedavi, tanı metotlarının ortaya çıkacağını vurgulayarak, hastalıklardan korunmada da Türkiye Genom Projesi'nin büyük faydasının olacağını ifade etti.

Projenin önemine değinen Keleştemur, doğru ilacın doğru hastada doğru zamanda kullanılması için de çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.

Çalışmalar sonucunda genetik danışmanlıklar verilebileceğinin altını çizen Keleştemur, nadir hastalıkların anlaşılabilmesi açısından da projenin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye kendi aşısını yapıp ihraç edecek duruma gelecek

Yürüttükleri Yerli Aşı Projesi'ne de değinen Keleştemur, bu alanda Türkiye'nin dışa bağımlılığının büyük oranda devam ettiğini söyledi.

Aşıların Türkiye'de üretilmesi çalışmalarını Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı olarak başlattıklarını hatırlatan Keleştemur, bu kapsamda dünyada ilk defa Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı aşının Türkiye'de geliştirildiğini, bunun ticari ürüne dönüştürülme aşamasında olduğunu kaydetti.

Keleştemur, bir aşının sıfırdan üretilmesinin yaklaşık 10 yıl aldığını vurgulayarak, bu süre sonunda Türkiye'nin kendi aşısını yapıp ihraç edecek duruma geleceğini belirtti.

Anadolu Ajansı
Bu haber 807 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Herkese bir genetik danışman
26 Şubat 2018 08:30		 'Elektronik sigara, sigaranın zararlarından korumaz'
25 Şubat 2018 21:53
48 saatte 6 hastayı yaşama bağladılar
24 Şubat 2018 23:33		 Gözler kalbin aynası
22 Şubat 2018 23:48
Beyin hasarları ambulansta tespit edilebilecek
22 Şubat 2018 23:03		 İl Sağlık Müdürlüğü o uçaktaki yolcuları arıyor
22 Şubat 2018 19:44
İçinde süt olmayan Peynir üretiliyor
22 Şubat 2018 09:52		 İlaçta hedef yüzde yüz yerli üretim
22 Şubat 2018 09:05
İlaç karnemiz zayıf
21 Şubat 2018 08:40		 Gündemdeki konu: Kimyasal hadım
21 Şubat 2018 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gladyatör 1
camileri genelev yaptılar 4
menemen belediyespor 1
soğuk durmak 4
2 kasım 1
limonlu su içen ablalar 1
en güzel meslek 5
supporters 6
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 1
23.02.2018 barcelona vs real madrid maçı 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam