1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Elektronik sigara, sigaranın zararlarından korumaz'

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yiğit, "Elektronik sigara kişiyi sigaranın zararlarından kesinlikle korumaz, kurtarmaz." dedi.
25 Şubat 2018 21:53
Yazdır
'Elektronik sigara, sigaranın zararlarından korumaz'

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, elektronik sigaranın kişiyi sigaranın zararlarından kesinlikle kurtarmadığını belirterek, sigaranın zararlarından kurtulmanın yolunun sigarayı tamamen bırakmak olduğunu belirtti.

AA muhabirine elektronik sigarayla sigaranın zararları arasında fark olmadığını anlatan Özgür Yiğit, dünyada yılda 6 milyona yakın ölümün sigaraya bağlı hastalıklardan kaynaklandığına dikkati çekerek, Türkiye'de de 150 bine yakın kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yiğit, sigaranın birçok hastalığa neden olduğunu dile getirerek, kalp hastalıklarından kansere kadar bir vakada sigara kullanımının etken olduğunu bildirdi.

"Sigara içenlerde kalp yetmezliği 20 kat fazla"

Akciğer, gırtlak kanserlerinin yüzde 90'ından fazlasının ana etkeninin sigara olduğunu vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Bunun dışında rahim kanserinden prostat kanserine kadar, yemek borusu kanserinden mide, bağırsak kanserlerine kadar birçok kanserin de önemli etkenleri arasında sigara bulunmakta. Sadece kanser mi yapıyor? Hayır. Kalp hastalığı yapıyor, KOAH'a yol açıyor. İnsanlar belli bir dönem sonra akciğerlerinden dolayı nefes alamaz hale geliyor. Aslında yaşam kalitesini de kötüleştiriyor. Sadece ölümcül hastalıklara yol açmıyor. Birçok kronik hastalığın da kalp yetmezliği gibi ana nedenlerinden biri sigara. Sigara içmeyenlere nazaran içenlerde kalp yetmezliği 20 kat daha fazla görülüyor."

Prof. Dr. Özgür Yiğit, KBB ile ilgili gırtlak kanseri ön planda olmak üzere dudak, dil, ağız içi kanserleri gibi birçok kanserin de ana nedenlerinden birinin sigara olduğunu belirterek, sigara dumanında elliye yakın kimyasal madde barındırdığını söyledi.

Gırtlak kanserinin Türkiye'de görülme oranının diğer ülkelere göre fazla olduğunu aktaran Yiğit, bu kanserin ana nedenlerinden birinin de sigara kullanımı olduğunun altını çizdi.

"Geç kalmış gırtlak kanserlerinde gırtlağı almak durumunda kalıyoruz"

Yiğit, gırtlak kanserinin ses kısıklığı ya da ilerlemiş dönemlerde solunum sıkıntısıyla başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir kişi sigara içiyor ve ses kısıklığı varsa bunun hiç olmazsa 6 ayda, yılda bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Nadir de olsa yutkunma zorluğuyla boğazda ağrı, kulağa vuran ağrıyla da gırtlak kanseri ilk planda kendini belli edebilir. Bir kişide ses kısıklığı olmadan da gırtlakta kanser ortaya çıkabilir. Gırtlak kanseri açısından gırtlağın alınmasına kadar gidecek, solunum yolunu baypas etmemizi gerektirecek ameliyatlara ihtiyaç duyabiliriz. Özellikle geç kalmış gırtlak kanserlerinde gırtlağı tamamen almak durumunda kalıyoruz. Gırtlağı alınan bir kişi normal konuşmasını yapamayacaktır. Bunun da konuşma yöntemleri, tedavileri var. Gırtlağı alınsa bile insanlar konuşabiliyor ama normal insan gibi konuşması ve nefes alması mümkün değil."

Yiğit, sigara içenlerin ağız ve burun yolunu baypas edip direkt nefes borusundan delik açılarak nefes almak zorunda kalabileceğini belirterek, "Sadece bununla da kalmaz. Özellikle ileri evrelerde ameliyat olsa bile gırtlak kanseri akciğerlere, beyne yayılabilir. Kişinin hem hayat kalitesi hem de yaşam süresi iyice kısalmış ve bozulmuş olur." diye konuştu.

"Elektronik sigara, sigaradan kurtulmanın yolu değil"

Elektronik sigara ile sigara içenlerin aynı etkiye maruz kaldığını vurgulayan Yiğit, "Sonuçta ikisi de sigara. Birisinde sulandırılmış da olsa ikisinde de nikotin, zararlı, kanserojen maddeler var. Dolayısıyla elektronik sigara, sigaradan kurtulmanın bir yolu değildir. Bunu asla kabul etmemek lazım." dedi.

Sigaradan kurtulmanın yolunun sigarayı bırakmak olduğunu belirten Yiğit, " 'Sigarayı bırakmadan elektronik sigarayla bunun zararlarını hafifleteyim, ondan kurtulmuş olayım'... Bunlar kişinin kendisini kandırmasıdır. Elektronik sigara kişiyi sigaranın zararlarından kesinlikle korumaz, kurtarmaz. Sigaranın zararlarından kurtulmanın yolu sigarayı tamamen bırakmaktır. Pasif içici ise de o ortamlardan uzaklaşmasıdır. Sigaradan kurtulmanın yegane yolu budur." ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmanın zor olmadığını, Sağlık Bakanlığının da sigarayı bıraktırma polikliniklerinin olduğunu anımsatan Yiğit, sigara alışkanlığını engellemenin bırakmaktan daha önemli olduğunu aktardı.

Yiğit, nargile içilen yerlerde pasif içiciliğin daha etkin hale geldiğini dile getirerek, sözlerini, "Nargile, sigara dışında da başka problemler oluşturabilir. Nargileyi de tütün ürünlerinden biri olarak sayıp sigaradan farklı düşünmemek lazım. Nargilenin pasif içiciliği de sigara kadar önemli ve zararlı." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,081 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Herkese bir genetik danışman
26 Şubat 2018 08:30		 Hastalıklara çare için 100 bin genom taranacak
25 Şubat 2018 21:48
48 saatte 6 hastayı yaşama bağladılar
24 Şubat 2018 23:33		 Gözler kalbin aynası
22 Şubat 2018 23:48
Beyin hasarları ambulansta tespit edilebilecek
22 Şubat 2018 23:03		 İl Sağlık Müdürlüğü o uçaktaki yolcuları arıyor
22 Şubat 2018 19:44
İçinde süt olmayan Peynir üretiliyor
22 Şubat 2018 09:52		 İlaçta hedef yüzde yüz yerli üretim
22 Şubat 2018 09:05
İlaç karnemiz zayıf
21 Şubat 2018 08:40		 Gündemdeki konu: Kimyasal hadım
21 Şubat 2018 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gladyatör 1
camileri genelev yaptılar 4
menemen belediyespor 1
soğuk durmak 4
2 kasım 1
limonlu su içen ablalar 1
en güzel meslek 5
supporters 6
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 1
23.02.2018 barcelona vs real madrid maçı 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam