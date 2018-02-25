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Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus resmen tanıtıldı
GÜNEY Koreli teknoloji devi Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S9 ve S9 Plus tanıtıldı. İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress'ten (MWC) bir gün önce tanıtılan modeller, tasarım ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 16 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak Galaxy S9'un 64 GB modelinin 4 bin 500 lira olacağı açıklandı. Yeni modellerin ön siparişlerinin bugünden itibaren verilebileceği duyuruldu.
Yeni modellerin en önemli özelliği kamerada yer alıyor. Yeni modeller, süper ağır çekim özelliğiyle saniyede 960 kare yakalayabiliyor. Yavaş çekim video çekmek için için Super Slow Mo moduna geçip çekimi normal bir şekilde video kaydetmek yeterli oluyor. S9'da tek kamera, S9+'da ise çift arka kamera yer alıyor. Çift kamera sayesinde S9+ 'bokeh' efektlerini yapılarak fotoğraflara alan derinliği kazandırılabiliyor.
SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+'IN SATIŞ FİYATLARI
Bugün, yani 25 Şubat'ta ön siparişe açılacak olan Galaxy S9 ve S9+ telefonlar 16 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak.
Galaxy S9'un 64 GB modelinin 4.500 TL olacağı açıklandı.
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