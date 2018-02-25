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Burası güzel sanatlar değil imam hatip lisesi

Eskişehir'de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde uygulanan eğitim metoduyla öğrenciler güzel sanatlara da yönlendirilerek bu alanda bilinç oluşturuluyor.
25 Şubat 2018 22:13
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Burası güzel sanatlar değil imam hatip lisesi

Eskişehir Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, müfredat kapsamındaki derslerin yanı sıra sanatın çeşitli alanlarında da eğitimler alarak çok yönlü yetiştiriliyor.

Okul idaresi ve öğretmenlerin çabalarıyla farklı bir sistem geliştirilen okulda, müzik ve resim atölyesi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, "edebiyat sokağı" adı verilen koridorlar bulunuyor.

Öğrenciler, sistem sayesinde tercih ettikleri alanda kendilerini geliştirebilecekleri eğitimler alabiliyor.

Gitar, bağlama, darbuka, def, piyano, akordeon gibi enstrümanlar ile müzik eğitimleri verilen, resim derslerinin de büyük ilgi gördüğü okulda, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarında bilim insanı yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, müzik öğretmeninin önderliğinde oluşturulan okul korosu kentte konserler veriyor, tiyatro kulübü oyunlar sahneliyor, öğrencilerin resimlerinin yer aldığı sergiler açılıyor.

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılarını "birlikte hareket etmek" vizyonuyla elde ettiklerini söyledi.

Kendilerine emanet edilen öğrencileri topluma faydalı bir şekilde mezun etmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Toplumda tüm liselerin bir değeri ve anlamı var fakat imam hatip liselerinin biraz daha özel bir anlamı var. Adımıza layık olma adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Sanatı da bilimi de öncelikle Allah'ın ilk emri olan 'Oku' ayetinin bilinciyle hareket ederek çocuklarımıza anlatıyoruz." dedi.

Yılmaz, sanatın ve bilimin genç nesillere zamanında aktarılması gerektiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Biz okulumuzdaki bu sistemi 3,5 yılda dizayn edebildik. Öğrencilerimizin de öğretmenlerimizin de emeği çok büyük. Okula başladığı gün itibarıyla gitar kursu gören ve bu alanda kendisini yetiştiren öğrencilerimiz var. Eski bir piyanonun başında müzik kulağını geliştiren öğrencilerimiz var. Fizik, kimya, biyoloji, fen, edebiyat alanında kendine yön verenler var. Okulumuzda 'öğrenmek' de 'öğretmek' de serbest. Müzik öğretmenimizin oluşturduğu koromuzla şehrimizde konserler veriyoruz. Tiyatro oyunları sahneliyoruz. Öğrencilerimizin yaptığı resimleri sergi haline getiriyoruz. Bizler eğitimi sunarken profesyonel mantığı görev addediyoruz. Her öğrenci başlı başına bir değer ve o değeri yükseğe çıkartmak bizim asli görevimiz."

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Mücahit Mecid Etli de bir yıldır okulda verilen gitar dersleri sayesinde bu enstrümanı çalabildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Gitar çalabileceğime dair pek umudum yoktu. Öğretmenim 'çalmak ister misin?' diye sorduğunda şaka yapıyor zannetmiştim. İmam hatip lisesinde müzik eğitiminin böyle geniş olabileceğini açıkçası tahmin etmiyordum. Burada sanata, müziğe çok büyük bir destek var. Birçok okuldan daha iyi müzik ve sanat eğitimi şartlarının burada oluşturulduğunun farkındayım. Müdürümüz, öğretmenlerimiz bizlere çok yardımcı oluyorlar."

Etli, okulda ilerlemek istedikleri branştaki eğitimin en iyi şekilde verildiğini aktardı.

Resim öğretmeni Nuray Karadeniz ise mesleğini severek yaptığını dile getirerek, "Öğrencilerimin de zevk aldığına inanıyorum. Her okulun bir resim ve müzik odasının mutlaka olması gerekiyor. Çoğu okulda resim, müzik gibi eğitim atölyeleri şu an için yok. Okulumuzda bu tarz imkanların olması hem bizler için hem de öğrenciler için büyük avantaj. Dolu dolu öğrenciler yetiştirdiğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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