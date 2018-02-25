İntern doktorlar için sıra dışı Genelge

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Tıp Fakültesince, son sınıf öğrencilerinin (intern) sorunlarının çözümü için yayınlanan genelgeyle, "nöbet sayıları, yardımcı sağlık personelinin işlerinin yaptırılmaması, internlere adları veya 'doktor hanım, doktor bey' diye hitap edilmesi" kuralları getirildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Akkuş, AA muhabirine, yayımladıkları genelgeye ilişkin bilgi verdi.

Kurulduğu günden beri öğrenci odaklı eğitim sistemi uygulayan fakültenin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini belirten Akkuş, öğrencilerin, son yıllarında staj yaptıkları hastanede yaşadıklarına ilişkin sıkıntılarını gelip kendisiyle paylaştığını anlattı.

Akkuş, bu sıkıntılardan hareketle öğretim yılı başında "intern yönergesi" hazırladıklarını, burada internlerin çalışma prensiplerine ilişkin bilgilere yer verdiklerini söyledi.

Yönergenin uygulanmasında yaşanan aksaklıklar üzerine üniversite öğretim görevlileri ve internler ile toplantılar yaptığını anlatan Akkuş, yönergenin uygulanmasının biraz daha zorlayıcı olması açısından bu kez de bir genelge yayınladığını anlattı.

"Yardımcı sağlık personeli gibi kullanılmalarının önüne geçeceğiz"

Genelgede, internlerin hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin işlerini yapmamaları gerektiğinin vurgulandığını aktaran Akkuş, "İnternler eğitim amaçlı kan alma ve tansiyon ölçme gibi işlemlerini yapar ama tüm servisin sorumluluğu hemşirelere aittir. Yani bu genelgeyle internlerin yardımcı sağlık personeli gibi kullanılmasının önüne geçecek bir kural getirdik." ifadelerini kullandı.

Genelgeyle yapılan bir diğer düzenlemenin de nöbet sayıları konusunda olduğuna dikkati çeken Akkuş, şöyle devam etti:

"Bu konuda internlere zorunlu stajlarda ayda en fazla 5 nöbet yazılması, en fazla bir hafta sonu nöbeti konması, seçmeli stajlarda de mümkünse hiç nöbet yazılmaması, eğitimine katkıda olacağı düşünülüyorsa yine en fazla ayda 5 nöbet yazılması ancak akşam belli bir saatten sonra (20.00-21.00) izin verilmesi kuralını getirdik. Nöbette uygun yatacak yer olması halinde ertesi gün öğleden sonra izin verilmesi, uygun yer olmadığı durumlarda (kliniklerde) ise nöbet ertesi tam gün izinli sayılmalarını kararını da aldık."

Genelgeye internlere hitap şekillerine ilişkin de bir madde koyduklarına işaret eden Akkuş, "Genelgede, asistanların ve yardımcı sağlık personelinin internlere isimleriyle veya 'doktor hanım/bey' diye hitap etmelerine, 'intern' veya 'internler' şeklindeki hitapların yasaklanmasına yer verdik." dedi.

Prof. Dr. Akkuş, internlerin, asistan-yardımcı sağlık personeli arasında, görev tanımları yapılmamış bir konumda çalışmalarının sıkıntıya yol açtığını dile getirerek, "İnternlerin, öğrenci olduklarının anımsanması, eğitimlerinin mezun olduklarında kendilerine lazım olacak bilgi ve becerilere göre düzenlenmesi ve strese sokmadan, sevdirerek mesleklerini yaptırmak amacıyla bu genelgeyi yayınladık. İnternlerle ilgili sıkıntılar çoğu fakültede yıllardır yaşanmaktadır. Biz ilk mezunlarımızdan itibaren, bir açılım yaparak iyi bir örnek olmak istedik." bilgisini paylaştı.

Genelge YÖK'ün de ilgisini çekti

Genelgeyi son sınıftaki bir öğrencinin sosyal medyada paylaştığını anlatan Akkuş, "Genelge sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Bu YÖK'ün de ilgisini çekti. Bütün Türkiye'de dekan ve internlerin katılacağı bir çalıştay yapma kararı alan YÖK, bütün tıp fakültesi son sınıf öğrencileriyle bir anket yaptı. 10 Ocak'ta da bir çalıştay yaparak, anket sonuçları ve internlerin sorunları değerlendirildi." şeklinde konuştu.

Yayınladıkları genelgenin diğer üniversitelere de örnek olduğunu aktaran Akkuş, buna hem kendi hem de başka üniversitelerin öğrencilerinden olumlu tepkiler geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Akkuş, öğrencilerden, gerek sosyal medya gerekse mail yoluyla "İnternlerin dertlerinin dekan düzeyinde ilgilenilmesinden çok memnun kaldıkları" yönünde mesajlar aldığını dile getirdi.

İnternler ile aylık sohbet toplantıları yaptıklarını hatırlatan Akkuş, genelge sonrasında öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamadığını bu toplantılarda öğrendiklerini kaydetti.