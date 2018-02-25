1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İntern doktorlar için sıra dışı Genelge

YBÜ Tıp Fakültesi yönetimi, ağır nöbet yükü ve kendilerine yönelik hitap şekli konusundaki sıkıntılarını ileten son sınıf öğrencilerinin (intern) sesine kulak vererek soruna yayımladığı "sıra dışı" genelgeyle çözüm getirdi.
25 Şubat 2018 22:18
Yazdır
İntern doktorlar için sıra dışı Genelge

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Tıp Fakültesince, son sınıf öğrencilerinin (intern) sorunlarının çözümü için yayınlanan genelgeyle, "nöbet sayıları, yardımcı sağlık personelinin işlerinin yaptırılmaması, internlere adları veya 'doktor hanım, doktor bey' diye hitap edilmesi" kuralları getirildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Akkuş, AA muhabirine, yayımladıkları genelgeye ilişkin bilgi verdi.

Kurulduğu günden beri öğrenci odaklı eğitim sistemi uygulayan fakültenin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini belirten Akkuş, öğrencilerin, son yıllarında staj yaptıkları hastanede yaşadıklarına ilişkin sıkıntılarını gelip kendisiyle paylaştığını anlattı.

Akkuş, bu sıkıntılardan hareketle öğretim yılı başında "intern yönergesi" hazırladıklarını, burada internlerin çalışma prensiplerine ilişkin bilgilere yer verdiklerini söyledi.

Yönergenin uygulanmasında yaşanan aksaklıklar üzerine üniversite öğretim görevlileri ve internler ile toplantılar yaptığını anlatan Akkuş, yönergenin uygulanmasının biraz daha zorlayıcı olması açısından bu kez de bir genelge yayınladığını anlattı.

"Yardımcı sağlık personeli gibi kullanılmalarının önüne geçeceğiz"

Genelgede, internlerin hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin işlerini yapmamaları gerektiğinin vurgulandığını aktaran Akkuş, "İnternler eğitim amaçlı kan alma ve tansiyon ölçme gibi işlemlerini yapar ama tüm servisin sorumluluğu hemşirelere aittir. Yani bu genelgeyle internlerin yardımcı sağlık personeli gibi kullanılmasının önüne geçecek bir kural getirdik." ifadelerini kullandı.

Genelgeyle yapılan bir diğer düzenlemenin de nöbet sayıları konusunda olduğuna dikkati çeken Akkuş, şöyle devam etti:

"Bu konuda internlere zorunlu stajlarda ayda en fazla 5 nöbet yazılması, en fazla bir hafta sonu nöbeti konması, seçmeli stajlarda de mümkünse hiç nöbet yazılmaması, eğitimine katkıda olacağı düşünülüyorsa yine en fazla ayda 5 nöbet yazılması ancak akşam belli bir saatten sonra (20.00-21.00) izin verilmesi kuralını getirdik. Nöbette uygun yatacak yer olması halinde ertesi gün öğleden sonra izin verilmesi, uygun yer olmadığı durumlarda (kliniklerde) ise nöbet ertesi tam gün izinli sayılmalarını kararını da aldık."

Genelgeye internlere hitap şekillerine ilişkin de bir madde koyduklarına işaret eden Akkuş, "Genelgede, asistanların ve yardımcı sağlık personelinin internlere isimleriyle veya 'doktor hanım/bey' diye hitap etmelerine, 'intern' veya 'internler' şeklindeki hitapların yasaklanmasına yer verdik." dedi.

Prof. Dr. Akkuş, internlerin, asistan-yardımcı sağlık personeli arasında, görev tanımları yapılmamış bir konumda çalışmalarının sıkıntıya yol açtığını dile getirerek, "İnternlerin, öğrenci olduklarının anımsanması, eğitimlerinin mezun olduklarında kendilerine lazım olacak bilgi ve becerilere göre düzenlenmesi ve strese sokmadan, sevdirerek mesleklerini yaptırmak amacıyla bu genelgeyi yayınladık. İnternlerle ilgili sıkıntılar çoğu fakültede yıllardır yaşanmaktadır. Biz ilk mezunlarımızdan itibaren, bir açılım yaparak iyi bir örnek olmak istedik." bilgisini paylaştı.

Genelge YÖK'ün de ilgisini çekti

Genelgeyi son sınıftaki bir öğrencinin sosyal medyada paylaştığını anlatan Akkuş, "Genelge sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Bu YÖK'ün de ilgisini çekti. Bütün Türkiye'de dekan ve internlerin katılacağı bir çalıştay yapma kararı alan YÖK, bütün tıp fakültesi son sınıf öğrencileriyle bir anket yaptı. 10 Ocak'ta da bir çalıştay yaparak, anket sonuçları ve internlerin sorunları değerlendirildi." şeklinde konuştu.

Yayınladıkları genelgenin diğer üniversitelere de örnek olduğunu aktaran Akkuş, buna hem kendi hem de başka üniversitelerin öğrencilerinden olumlu tepkiler geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Akkuş, öğrencilerden, gerek sosyal medya gerekse mail yoluyla "İnternlerin dertlerinin dekan düzeyinde ilgilenilmesinden çok memnun kaldıkları" yönünde mesajlar aldığını dile getirdi.

İnternler ile aylık sohbet toplantıları yaptıklarını hatırlatan Akkuş, genelge sonrasında öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamadığını bu toplantılarda öğrendiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haber 17,983 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlıkta lisans tamamlamada özel öğrencilik kararı
24 Şubat 2018 10:31		 10 öğrencisi olan 2. öğretim programları için önemli karar
23 Şubat 2018 14:25
Mühendislik tamamlamada, özel öğrenci kararı
20 Şubat 2018 15:10		 YÖK'ten, lisansüstü öğrenci alımlarına uyarı!
20 Şubat 2018 00:02
Eserden geçenler Doçentlik Unvanını kullanabilecek mi?
19 Şubat 2018 14:10		 Rektörler 'Zeytin Dalı'na destek için Kilis'te buluştu
19 Şubat 2018 12:18
Bakan Özlü: Antarktika'da danışman ülke statüsü elde edeceğiz
13 Şubat 2018 11:35		 'Üniversitelerin bilimsel kapasitelerini artırmazsak teknoloji üretemeyiz'
09 Şubat 2018 12:52
2017-DUS tercihleri alınacak
09 Şubat 2018 11:01		 Kudüs için Türkiye'nin ilk araştırma merkezi kuruluyor
09 Şubat 2018 10:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gladyatör 1
camileri genelev yaptılar 4
menemen belediyespor 1
soğuk durmak 4
2 kasım 1
limonlu su içen ablalar 1
en güzel meslek 5
supporters 6
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 1
23.02.2018 barcelona vs real madrid maçı 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam