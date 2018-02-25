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Kızılırmak neden kırmızıdır?

Türkiye'nin en uzun nehri olup, ismini renginden alan Kızılırmak, neden kırmızıdır? Kızılırmak ismini nerden almıştır? sorularının cevabı haberimizde...
25 Şubat 2018 22:38
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Kızılırmak neden kırmızıdır?

Sivas'ın İmranlı İlçesi'nden doğup 9 il sınırlarından geçerek Samsun'dan Karadeniz'e dökülün Kızılırmak 1.355 kilo metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun nehri. Peki, Kızılırmak, neden kırmızıdır? Kızılırmak ismini nerden almıştır? İşte cevabı...

İsmini renginden alan nehir, tamamen olmasa da uzun bir mesafede kırmızı akar. Bir çok türküye de konu olan Kızılırmak'ı, Neşat Ertaş, İzzet Altınmeşe, Nurettin Reçber ve Hilmi Yarayıcı gibi sanatçıların türkülerinde ölüm, kan ve ayrılık ile ilişkilendirir.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Değirmenci , ırmağın kızıl renginin nedenini anlattı. Değirmenci, ırmağın kızıl renginin. Irmağın doğduğu İmranlı ilçesinde ki toprak yapısından kaynaklandığını belirtip, "Kızılırmak, İmranlı ilçesindeki Kızıdağ'dan doğuyor. Kızıldağ'da anlaşılacağı gibi ismini kırmızı toprak yapısından almaktadır. Dolayısıyla orada ki litolojik birimler, kayaç birimlerinin rengi kızıl. Mesela kırmızı topraklar, kızıl topraklar kayaç litolojik birimi olarak bilinir. Irmağın erozyonla getirdiği malzeme o kırmızı topraklar dolayısıyla suya karışınca da kızıl oluyor. Yani o kızıllık jeolojik yapıdan kaynaklanıyor." dedi.

Kızıl doğup berraklaşıyor

Kızılırmağın'ın Sivas'ın İmranlı ilçesinden başlayan kızıl yolculuğu döküldüğü Karadeniz'de ise berrak bitmekte. Değirmenci bu renk değişikliğini ise şu şekilde açıkladı. "Sivas'tan Ankara'ya giderken otobüsle Kırıkkale'nin oradan geçtiğinizde köprüden bakarsanız, Kızılırmak'ın pırıl pırıl, mavi renkli, Manavgat ırmağı gibi aktığını görürsünüz. Bu kızıllık nereden gittiği sorusunun cevabı, Hirfanlı barajındadır. Irmak bütün kızıllığını ve çamurunu barajda bırakıp yoluna Kırıkkale üzerinden devam eder. Kızılırmak'ı masmavi görürsünüz."dedi.

İhlas Haber Ajansı
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