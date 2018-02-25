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Erdoğan'a mareşal unvanı verilsin teklifi

Meclis'e dilekçe yollayan yurttaşlardan bazıları "Afrin'de savaşmak istiyorum" bazıları da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mareşal unvanı ve başkomutanlık üniforması verilsin" dedi.
25 Şubat 2018 22:48
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Erdoğan'a mareşal unvanı verilsin teklifi

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre; Suriye sınırında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Meclis'e yurttaşlardan dilekçe yağıyor. Bazı dilekçiler, "Afrin'e gidip savaşmaları için kendilerine izin verilmesini" talep ederken, bazı dilekçelerde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Mareşal unvanı ve başkomutanlık üniforması" verilmesi isteniyor.

Bingöl Kığı'dan, "Afrin'de savaşmak istiyorum" başlığıyla Meclis Dilekçe Komisyonu'na yazan T.A., "Ben Afrin'e gitmek istiyorum. Ülkem için milletim için namusum için şerefim için toprağım için bana bu fırsatı vermenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'dan bana bu fırsatı vermesini ve milletim, toprağım için Afrin'e gitmek istiyorum" dedi. Zile M Tipi Cezaevi'nden yazan O.U. ise dilekçesinde hükümlü olduğunu, Afrin Harekatı'na katılmak istediğini ifade etti.

Bingöl Kığı'dan, "Afrin'de savaşmak istiyorum" başlığıyla Meclis Dilekçe Komisyonu'na yazan T.A., "Ben Afrin'e gitmek istiyorum. Ülkem için milletim için namusum için şerefim için toprağım için bana bu fırsatı vermenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'dan bana bu fırsatı vermesini ve milletim, toprağım için Afrin'e gitmek istiyorum" dedi. Zile M Tipi Cezaevi'nden yazan O.U. ise dilekçesinde hükümlü olduğunu, Afrin Harekatı'na katılmak istediğini ifade etti.

İstanbul'dan komisyona dilekçe yazan 4 vatandaş ise "Yeni istiklal harbini savunmadan taaruza dönüştüren Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Mareşal' unvanı verilmesini talep ediyoruz" isteğiyle başvuruda bulundu. Başvuruda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası'nın 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası anımsatıldı. Fıkrada, "Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir" ifadesi yer alıyor. Fethiye'den yazan V.G. ise "Cumhurbaşkanı için özel Başkomutanlık üniforması hazırlanması" talebi ile komisyona başvurdu. Komisyon, başvurunun idari yollar tüketilmeden, somut bilgi ve belgeye dayanılmadan gerçekleştiğini açıklayarak, "Bu tür müracaatlar, idari başvuru yolları öncelikle kullanıldıktan ve bu taleplere ilişkin nihai sonuçlar alındıktan sonra Komisyonumuza intikal ettirilmeli" yanıtını verdi.

Cumhuriyet
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