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Kaza yapan sürücü hastaneye gitmemek için direndi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, refüje çarparak takla attı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, refüje çarparak takla attı. Hafif yaralanan ve hastaneye gitmemek için direnen sürücü, zorla ambulansa bindirildi.
Kaza, dün gece Bozahane kavşağında meydana geldi. Salih Y.'nin (47) kullandığı 67 SE 128 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Polis, araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan Salih Y.'nin tedavisi için sağlık ekiplerine haber verdi. Salih Y., sandalyeye oturarak ambulansın gelmesini bekledi. İlk önce polise hastaneye götürülmesini isteyen Salih Y., gelen sağlık ekiplerini görünce tedavi olmak istemedi. Eve gitmek istediğini söyleyen Salih Y., polis zoruyla ambulansa bindirildi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salih Y.'nin yapılan kontrolünde 2,64 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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