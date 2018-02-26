1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

26 Şubat 2018'den önemli gündem başlıkları
26 Şubat 2018 00:07
Yazdır
26 Şubat 2018'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac'ı kabul edecek.

(İstanbul/12.00)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Cezayir'e hareket edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'na gelişinde Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk koyduktan sonra, Sheraton Otel'de Başbakan Ahmed Ouyahia'yı kabul edecek. Anlaşmaları imza töreninin ardından Erdoğan ve Ouyahia, çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00/Cezayir)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari ve Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar ile görüşecek.

(Kabil)

EKONOMİ

1 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK'ta devir teslim törenine katılacak.

(Ankara/11.30)

2- TÜİK, Aralık 2017'ye ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan'da, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

(Bakü)

2- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dışişleri Konseyi toplanacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1 - İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu, 137 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 128 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılanmasına Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edilecek. Duruşma Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Anadolu Ajansı
Bu haber 2,711 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
26 Şubat 2018 13:27		 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüştü
26 Şubat 2018 13:19
26 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
26 Şubat 2018 13:00		 Dubai'de gözaltına alınan Türk işadamından 1 haftadır haber alınamıyor
26 Şubat 2018 12:48
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
26 Şubat 2018 12:32		 CHP'den Salih Müslim açıklaması
26 Şubat 2018 12:28
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
26 Şubat 2018 11:21		 MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
26 Şubat 2018 10:17
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için 'Termal Kent' kuruluyor
26 Şubat 2018 10:02		 İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
26 Şubat 2018 09:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gladyatör 1
camileri genelev yaptılar 4
menemen belediyespor 1
soğuk durmak 4
2 kasım 1
limonlu su içen ablalar 1
en güzel meslek 5
supporters 6
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 1
23.02.2018 barcelona vs real madrid maçı 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam