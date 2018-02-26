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Bitlis'te eğitime kar engeli
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
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