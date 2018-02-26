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Deniz üstü rüzgar enerjisi için Ege önde

Türkiye'nin deniz üzerine kurulacak ilk rüzgar santrali projesinde sona gelindi. Yatırım adresinde rüzgar potansiyeli ile ünlü Ege Denizi öne çıkıyor
26 Şubat 2018 06:10
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Deniz üstü rüzgar enerjisi için Ege önde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bu yıl ihalesinin planlandığını açıkladığı ve Türkiye'nin ilk off-shore (denizde) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) rüzgar santrali olacak proje için, dünyada en fazla rüzgar potansiyeline sahip bölgeler arasında Ege Denizi öne çıkıyor.

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Alınan bilgiye göre, genellikle 20-50 metre derinlikte kurulan off-shore santrallerin ilk örneğinin, Türkiye'nin denizleri bu açıdan dikkate alındığında "yakın deniz" (near-shore) şeklinde gerçekleştirilmesi ağırlık kazanıyor. Daha önce off-shore rüzgar santrali yapılmadığı için henüz bakir konumda bulunan Türkiye'deki denizlerin okyanus derinliğinde olmaması, maliyetleri düşürecek bir etken olarak değerlendiriliyor. Bu yıl ilkbahar aylarında ihale şartları netleşecek proje için, Ege'de özellikle Bozcada'nın kıta sahanlığı içinde kalan bölgeler ve Gökçeada açıklarının, Çanakkale bölgesi ve Saros Körfezi ile Trakya'nın Karadeniz kıyılarının ciddi potansiyel bulundurduğu belirtiliyor.

'TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ VAR'

AvrupaRüzgar Enerjisi Birliği WindEurope Başkanı Giles Dickson şu anda Avrupa'da rüzgardan üretilen elektriğin yüzde 13'ünün off-shore santrallerden sağlandığını aktardı. Off-shore santrallerin kurulu gücü artarken maliyetlerinin de düştüğüne dikkati çeken Dickson, "Üç yıl önceki ihalelerde megavatsaat başına 150 euro fiyat çıkarken, şimdi bu rakam 60 euroya kadar indi. Yeni offshore rüzgar çiftliklerinde kapasite faktörleri genellikle yüzde 50'nin üzerinde" dedi. Dickson, Türkiye'nin off-shore rüzgar potansiyelinin de oldukça yüksek olduğuna işaret etti.
Sabah
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