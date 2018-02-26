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Müebbete varan cezalar gündemimizde
Cinsel İstismarla Mücadele Komisyonu'nun koordinatörlüğünü üstlenen Bakan Kaya, SABAH'a anlattı:
Çocuğun masum dünyasına yapılan her türlü saldırı insanlık suçudur. Failin iyi hal indiriminden faydalanması kamuoyu vicdanını yaralıyor. Bunu önleyecek düzenlemeler üzerine çalışıyoruz...
Komisyonumuzun gündeminde müebbede varan cezaların verilmesi söz konusu. Hak ettiği cezayı almalı, böyle insanlıktan çıkmış kişiler. Kimyasal hadım da gündem maddelerimizden biri...
Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan oluşan komisyonun koordinatörlüğünü üstlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya bu konuda yapılacak düzenlemeler, atılacak adımların ayrıntılarını SABAH'a anlattı. Kaya, "Çocuklara ilişkin her türlü ihmal ve istismar hepimizin yüreğinde derin yaralara yol açıyor. Çocuğun masum dünyasına yapılan her türlü saldırı insanlık suçudur. Çocuğa karşı işlenen suçlar, milli ve manevi değerlerimize yönelmiş bir tehdittir. Cezai yaptırımların arttırılmasının yanı sıra koruyucu ve önleyici hizmetlerin daha da güçlendirilmesini sağlayacağız. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Kaya şunları kaydetti:
BETİL BAŞ
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