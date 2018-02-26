Ulaştırma Bakanı Arslan: Bu yıl kazmayı vuracağız

Ülkemiz, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına odaklanarak refah devleti olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Bu çerçevede Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hatları, bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanları, yat limanları gibi nice büyük projeyi gerçekleştirdik.

KANAL İSTANBUL NEREDE YAPILACAK? İŞTE BÖLGEDEN İLK FOTOĞRAFLAR

15 yıllık süreçte 380 milyar liranın üzerinde yatırım yapmış bulunuyoruz. Bu yıl içerisinde de bundan önceki yıllarda olduğu gibi birbirinden önemli büyük projeler başlattık, hayata geçirdik. Ancak 2018 yılı bizler için önemli yıllardan biri olacak. Çünkü; dünyanın beklediği Kanal İstanbul Projesi'nin temelini atmayı planlıyoruz. Proje etüd çalışmalarında son aşamaya geldik ve güzergahını belirledik. Yapılan çalışmalardaki değerlendirme kriterlerini dikkate alarak, 5 alternatif arasında "Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu" koridorunu Kanal İstanbul Projesi için en uygun güzergah olarak seçtik. Yaklaşık olarak 45 kilometre uzunluğunda olacak bu koridorda kanal güzergahı ile entegre olarak liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmalarını da yapıyoruz.

İKLİMSEL TÜM FAKTÖRLER İNCELENDİ

Kanal proje alanı belirlenirken özellikle tüm çevresel ve iklimsel faktörleri gözden geçirdik. Karadeniz ve Marmara Denizi girişlerindeki rüzgar ve derin deniz dalgaları incelendi. Tsunami ile ilgili parametreler belirlendi. Marmara ve Karadeniz'de oluşabilecek tsunami etkilerinin kayıtlı tüm verileri çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılarak ön raporda olumsuz bir etkinin olmayacağı tespit edildi. Proje alanında 25 yıllık rüzgar verileri kullanılarak modelleme çalışmaları yapıldı. Kanal içerisinde gemi geçişlerinden oluşacak dalgaların kanal yan yüzeylerine etkisi en olumsuz senaryolara göre değerlendirildi. Kanal güzergahı Baklalı ve Dursunköy yerleşkeleri dışarda kalacak şekilde belirlenerek, insanlarımızın da olumsuz etkilenmesi önlenmiştir. Amacımız bu proje ile Marmara Denizi'nin olumsuz değil, tam tersine olumlu olarak etkilenmesi ve özellikle yük taşımacılığından kaynaklı kazaların önüne geçilmesidir. Hedefimiz bu yıl içerisinde dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul için kazmayı vurmaktır.