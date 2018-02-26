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Yeni sisteme göre 2015 seçimlerinde CHP 7 vekil kaybediyor
CHP, ittifak teklifinin ardından simülasyon çalışması yaptı. Buna göre 2015 seçim sonuçları, 600 vekil üzerinden hesaplandığında CHP'den 7, HDP'den de 1 vekillik ittifaka geçiyor
CHP, AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından başlattığı simülasyon çalışmasını tamamladı. CHP, 1 Kasım 2015'teki seçim sonuçlarını, yeni anayasada öngörülen 600 milletvekili üzerinden hesapladı. Buna göre hazırlanan simülasyonda, CHP'den 7, HDP'den de 1 milletvekilliği ittifaka geçiyor. Bu sayı 550 milletvekili üzerinden yapılan hesaplamalarda 13 milletvekiline çıkıyor.
Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Simülasyon sonuçlarını Hürriyet'e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şunları söyledi:
CHP, AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından başlattığı simülasyon çalışmasını tamamladı. CHP, 1 Kasım 2015'teki seçim sonuçlarını, yeni anayasada öngörülen 600 milletvekili üzerinden hesapladı. Buna göre hazırlanan simülasyonda, CHP'den 7, HDP'den de 1 milletvekilliği ittifaka geçiyor. Bu sayı 550 milletvekili üzerinden yapılan hesaplamalarda 13 milletvekiline çıkıyor.
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