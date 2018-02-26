1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cinsiyet ayrımı içeren kelimeler TDK'dan çıkacak

Halkevleri Eşbaşkanı Dilşat Aktaş, 2015'te TDK'nın yayınladığı Türkçe sözlüklerde ve internet sayfasında, 'müsait', 'boyalı', 'yollu', 'taze', 'kötüleşmek', 'oynak', 'kötü yola düşmek', 'teslim etmek', 'esnaf', 'serbest' gibi kelimelerin argo anlamlarının cinsiyet ayrımcılığına dayalı aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler içerdiğini belirterek, argo karşılıkların sözlükten çıkarılmasını talep etti
26 Şubat 2018 07:10
Yazdır
Cinsiyet ayrımı içeren kelimeler TDK'dan çıkacak

TDK, başvuruyu reddetti. Aktaş da avukatı Sevinç Hocaoğulları aracılığıyla TDK'nın ret kararının iptali için Ankara 6. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Mahkeme oy çokluğuyla, bu sözcüklerin argo anlamlarının sözlükten çıkarılmasına karar verdi. Kararda, "Toplumsal cinsiyetçilik içeren kelime yapılarına çalışmalarında yer vermemesi, davalı idarenin uluslararası ve ulusal normlardan kaynaklanan görevidir.

Haberin devamını okmak için Tıklayınız
Anadolu Ajansı
Bu haber 3,102 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
VDK, 323 müfettiş yardımcısını eledi
26 Şubat 2018 14:42		 'Milli Tren' projesinde çalışacak mühendislere 'uygulama' sınavı
26 Şubat 2018 11:14
Kedi ve köpeklere 'mikroçipli' kimlik geliyor
26 Şubat 2018 11:01		 Afganistan'daki FETÖ okullarını Maarif Vakfı devraldı
26 Şubat 2018 10:48
2018 yılı tarımsal desteklemeleri belli oldu
26 Şubat 2018 08:48		 Kadro listeleri neredeyse tamam
26 Şubat 2018 08:05
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
26 Şubat 2018 07:55		 Türkiye'nin yeni marka ve patent stratejisi
25 Şubat 2018 18:04
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sona erdi
25 Şubat 2018 17:14		 Örneklerle birden fazla emekli aylığı alınma şartları nelerdir?
25 Şubat 2018 16:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gladyatör 1
camileri genelev yaptılar 4
menemen belediyespor 1
soğuk durmak 4
2 kasım 1
limonlu su içen ablalar 1
en güzel meslek 5
supporters 6
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 1
23.02.2018 barcelona vs real madrid maçı 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam