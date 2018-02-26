1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara ve İstanbul'a kar geliyor-Haritalı

İstanbul'da çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşeceği bildirilerek akşam saatlerinde karla karışık yağmur beklendiği belirtildi
26 Şubat 2018 14:25
Yazdır
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Diyarbakır dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Muğla kıyıları ve Antalya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haber 4,576 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ev kiralarına 'öğrenci' ayarı
26 Şubat 2018 14:49		 Ankara Kitap Fuarı'na 10 günde 517 bin ziyaretçi
26 Şubat 2018 14:31
Yaralılar için ambulansı Vali çağırdı
26 Şubat 2018 12:05		 Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı
26 Şubat 2018 11:49
Şoför çiftin gelin arabası kullandıkları belediye otobüsü oldu
26 Şubat 2018 09:51		 Karayollarında durum
26 Şubat 2018 09:16
Anne ihbarı çok sayıda istismarı ortaya çıkardı
26 Şubat 2018 08:35		 Babalık testi yaptıranların sayısında büyük artış
26 Şubat 2018 07:40
Sebze-meyveyi ucuzlatacak formül: İsrafa karşı özel ambalaj
26 Şubat 2018 07:30		 Bitlis'te eğitime kar engeli
26 Şubat 2018 01:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüzdanını çaldırmak 1
kenevir 1
inek 1
02.03.2018 real madrid vs fenerbahçe maçı 1
paraya para dememek 1
halet-i ruhiye 4
sevgili çaydanlık 1
intihar 1
kapıya dayanmak 1
abd'li generalin türkler arap değildir açıklaması 1
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam