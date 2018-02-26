Ankara ve İstanbul'a kar geliyor-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Diyarbakır dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla kıyıları ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Muğla kıyıları ve Antalya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.