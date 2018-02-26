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Türkiye bildirdi Çekya yakaladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Türkiye, Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutulan Müslim'in iadesi için çalışma başlattı
26 Şubat 2018 08:00
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Türkiye bildirdi Çekya yakaladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'nın başkenti Prag'da bir toplantıya katılacağına yönelik haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nın devreye girdi ve Çekya makamlarından Müslim'in yakalanmasını talep etti. Harekete geçen Çek güvenlik güçleri, Müslim'i dün 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti. Adalet Bakanlığı ile irtibata geçen EGM İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, Müslim'in Türkiye'ye iadesi amacıyla gerekli evrakın hazırlanması ve iletilmesi için sürecin başlatıldığını, dosyanın bugün veya yarın Çekya makamlarına iletileceğini bildirdi.

Sözleşmeye taraf

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Çekya, Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın iletilmesini de istedi. Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti. Adalet Bakanlığı, Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesi için evrakları hazırlamaya başladı. Adalet Bakanlığı'nca Müslim hakkında hazırlanacak iade talebi, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Çek yetkililere teslim edilecek. Çekya ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor ancak iki ülke de Avrupa Birliği'nin suçluların iadesi sözleşmesine taraf. Müslim'in iade edilip edilmeyeceği Çekya'daki soruşturma süreci sonunda belli olacak.

'Çekya işbirliği'

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim'in Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutulduğunu bildirdi. Bigalı, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Müslim'in Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini, "Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye'nin iade talebini Adalet Bakanı Birinci Yardımcısına ileteceğini söylediğini" ifade etti. Konuya ilişkin Türk makamlarının iade talebi için hazırlıklarını ivedilikle sürdürdüğünü kaydeden Bigalı, iade talebinin Çek makamlarına ulaşmasıyla hukuki sürecin başlayacağını, "Çekya'nın iş birliği içinde hareket ettiğini" vurguladı.

SALİH MÜSLİM'E PRAG'DA GÖZALTI

Kırmızı kategoride yer alan ve 4 milyon liralık ödülle aranan Salih Müslim hakkında Ankara'da Merasim Sokak'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile Ankara Kızılay'da 36 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle yakalama kararları bulunuyor.

'MERASİM' SALDIRISINDAN SORUMLU

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve 4 milyon liralık ödülle aranan Müslim hakkında Türkiye'de Güvenpark ve Merasim Sokak'taki terör saldırılarıyla ilgili açılan davalar kapsamında yakalama kararı bulunuyor. Ankara Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da düzenlenen bombalı terör saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı. PKK/KCK iltisaklı TAK'ın üstlendiği bombalı terör saldırısını, terör örgütü üyesi "Zinar-Raperin" kod adlı Abdulbaki Sömer'in yaptığı ortaya çıktı. İdddianamede, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de arasında yer aldığı 68 kişi sanık olarak yer aldı. İddianamede sanıkların kasten adam öldürme suçundan 29'ar kez, devletin güvenliğine karşı işlenen suçtan da birer kez olmak üzere toplam 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Salih Müslim, iddianamede, "eyleme iştirak eden" sanık olarak yer aldı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Güvenpark davasında da sanık

Salih Müslim, 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davanın da sanıkları arasında yer alıyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla aranan Müslim'in 36 kişiyi nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçunun yanısıra devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçuna iştirak ettiği belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı: İade talepnamesi göndereceğiz

Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in iadesine yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan şahsın Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya'nın da taraf olduğu 'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir" ifadelerine yer verildi.

Bozdağ: Dileğimiz iade edilmesi yönündedir'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslüm'ün yakalanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu: "Hem Dışişleri, hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız, iade süreciyle ilgili Türkiye'nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyor. Bizim dileğimiz, bunun Türkiye'ye iade edilmesidir. Bildiğiniz gibi hem Türkiye hem Çekya, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraftır. Dolayısıyla aramızdaki hukuk da bunun gözaltına alınması ve iade evrakları gelene kadar tutuklu kalması ve ondan sonra durumun değerlendirilmesidir." AA

Kırmızı bülten hazırlanıyor

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranan Müslim için kırmızı bülten hazırlıkları sürüyordu. Ancak kırmızı bültenle aranmasa da Türkiye'nin yakalama kararlarını gerekçe göstererek iade talebinde bulunma hakkı var. Adalet Bakanlığı'nın da bu hakkı kullanarak başvuru yapacağı, Müslim'in iade kararı verilinceye kadar tutuklu kalmasını isteyeceği ifade edildi. Müslim, iade kararı verilene kadar cezaevinde tutulmasa da Çekya'nın ülkeyi terk etmemek kaydıyla serbest bırakma hakkı bulunuyor.

Türker Karapınar
Milliyet
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