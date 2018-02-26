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Kadro listeleri neredeyse tamam
Taşeron işçilerin kadro yolundaki süreci sona yaklaşıyor... Başvuru yapan taşeron işçilerin başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Taşeron işçiler kadro sınavı için gün saymaya başladı. Merakla beklenen taşeron sınavı ne zaman? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar
Taşeronların kadro yolculuğu devam ederken başvuru sonuçları da açıklanmaya başladı. Taşeronların sıradaki görevi sınavı girmek. Peki sınav tarihleri ne zaman? Taşeron başvuru sonuç listeleri yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...
TAŞERON KADRO SINAVI TARİHİ
Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Taşeron sınavında başarılı olan işçiler, kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanacak.
Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.
Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.
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