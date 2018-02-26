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Mavi Marmara ruhuna da bu yakışırdı

İsrail ile yapılan anlaşma gereği mağduriyetlerini gidermek için Ankara'yla mahkemelerde karşı karşıya gelen gazi Zeki Kaya, ilk duruşmada Mavi Marmara ruhunu mahkemelerden kurtarmak için sulh önerdi. Bakanlık kabul ederse 500 mağdur devletle mahmekede değil uzlaşarak çözüm arayacak
26 Şubat 2018 08:15
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Mavi Marmara ruhuna da bu yakışırdı

Mavi Marmara saldırısıyla ilgili iki ülke arasındaki normalleşme anlaşması gereği, mağdurların İsrail aleyhine açtığı davalar Türkiye'ye yönlendirilmişti. İlk davayı da Denizli'de yaşayan Mavi Marmara mağduru Zeki Kaya açmıştı. Mavi Marmara ruhunu mahkemeden kurtarmak isteyen mağdur Kaya, ilk duruşmada dilekçe vererek "Devlet de yıpranmasın ben de, sulh olalım" talebinde bulundu.

Korkunç saldırıda Gazze'ye insani yardım götürmek için bindiği gemide silah kabzasıyla darp edilen, işkence gören, 3 gün gözaltında tutulan, laptop, cep telefonu, bin 500 dolar, 2 bin Euro ve 2 bin TL parası İsrailliler tarafından alınan Kaya'ya, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek majör deprasyon teşhisi konmuştu. Kaya yaşadığı mağduriyetler için anlaşma gereği Türkiye Hazinesi'nden 10 bin TL maddi, 250 bin TL manevi olmak üzere 260 bin TL tazminat istedi. İsrail'in 10 Türk vatandaşını katlettiği 50'den fazla aktivisti yaraladığı saldırıda kendi ülkesiyle davalı hale gelen Kaya için Maliye Bakanlığı avukatları "Yeniden psikolojik muayeneden geçirilsin, saldırıyla ilgisi var mı araştırılsın" talebinde bulundu. Kaya da "Yeterince acı çektim daha fazla çektirmeyin. Tüm kamuoyunu ve mağdurları zedeliyorsunuz" çağrısıyla cevap verdi.

Davayı ilk olarak manşetinden duyuran KARAR, Mavi Marmara mağdurlarının kendi devletiyle karşı karşıya getirilmesinin kamuoyu vicdanını zedelediğini vurgulamıştı. Mavi Marmara ruhunu zedeleyen bu tablonun değişmesi için ilk hamle yine mağdur Zeki Kaya'dan geldi. Denizli'de görülen davanın ilk duruşmasında Kaya'nın avukatı Abdullah Sığınç, davanın her iki tarafı da yıpratmaması için sulh olmak talebinde bulundu. Mavi Marmara ruhunu mahkemeden kurtaracak bu talebe karşı Maliye Bakanlığı'nın cevabı bekleniyor. Eğer Bakanlık da sulh talebini kabul ederse mağdurlar kendi devletleriyle mahkemelik olmadan Maliye Bakanlığı ile yapılacak sulh görüşmeleriyle hak kayıplarının giderilmesi sağlanacak.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine saldırısı 10 Türk vatandaşının katledilmesine, 50'i yaralı, 500 kişinin mağdur olmasına neden olmuştu. İki ülke arasında uzun süren gerilim normalleşme anlaşmasıyla sonuçlandı ancak, İsrail 20 milyon dolar şehit ailelerine ödeme yaptıktan sonra hem ceza hem tazminat davalarını Türkiye'ye devretti. İsrail aleyhine açılan davalarda yasal hasım Türkiye oldu. Sayıları 500'ü bulan mağdurlardan ilk davayı açan Kaya olmuştu. Avukat Sığınç müvekkilinin saldırı nedeniyle depresyona girdiğini, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nun raporunun mahkemeye sunulduğunu bildirdi. Yeniden bir rapor aldırılmasına gerek olmadığını belirten Sığınç, davanın sürüncemede kalmaması ve her iki tarafından da yıpranmaması için karşı tarafla sulh olmak istediklerini bildirdi.

HİLAL ÖZTÜRK

Karar
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