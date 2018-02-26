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Anne ihbarı çok sayıda istismarı ortaya çıkardı

Bir annenin, yetiştirme yurdundan kaçan kızının Ataşehir'deki bir çiftlikte zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine polis iki ayrı adrese baskın düzenledi. 17 yaşındaki H.K.K. kurtarılırken çok sayıda kızın cinsel istismar görüntüleri ele geçirildi
26 Şubat 2018 08:35
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Anne ihbarı çok sayıda istismarı ortaya çıkardı

İstanbul'da yurttan kaçan bazı kızların Ataşehir Kayışdağı'ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğu ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. 24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis ekipleri, çiftliğe ve çiftlik sahibinin Ateşehir'deki adresine önceki gün eşzamanlı operasyon düzenledi. 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak çiftliğe giren polisler, kaz ve tavuklara bakan Afganistan uyruklu Sabur R.'yi gözaltına aldı.

Sabah'ın haberine göre; çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K.K ve A.U. olduğu anlaşıldı. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı. Ataşehir'de bir eve yapılan baskında da Abuzer Sayan gözaltına alınırken evde bulunan 17 yaşındaki H.K.K. adlı kız çocuğu kurtarıldı. Alıkonulan H.K.K.'nin annesinin ihbarı üzerine yakalanan Abuzer Sayan'ın, H.K.K.'yi de diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği tespit edildi.

12 AYRI SUÇTAN SABIKALI

1 çocuk babası Abuzer Sayan'ın eşinden boşandığı öğrenilirken, 'çocuk kaçırma ve alıkoyma' suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Abuzer Sayan tutuklanırken çiftlik çalışanı Afganistanlı Sabur R. serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da gelişmeler üzerine açıklama yaparak "Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personelimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
Sabah
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