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2018 yılı tarımsal desteklemeleri belli oldu
2018/11460 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
2018/11460 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeleri belirledi. Yapılan tespitler, Bakanlar Kurulu Kararı olarak 26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Resmi Gazetede yayımlanan kararı görmek için tıklayınız.
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