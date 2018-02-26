|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Karayollarında durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul Otoyolu'nun 14. kilometresindeki (Söğütlüdere mevkisi) sanat yapıları çalışmaları nedeniyle tek şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi montaj çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 7 Mart'a kadar otoyolun İzmir-Aydın istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşıma Torbalı istikametinden iki yönlü izin verilecek.
Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 9-10. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yalova-İzmit devlet yolunun Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle anayol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yoluna yönlendirilecek.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 58-60 ve 61. kilometrelerinde bulunan Sümbüllü-4, Seyitler-1 ve Seyitler-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün, yarın ve çarşamba günü 07.30-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Bu haber 406 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI