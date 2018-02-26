1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şoför çiftin gelin arabası kullandıkları belediye otobüsü oldu

Adana'da Büyükşehir Belediyesi otobüsünde şoförlük yapan ve birbirleriyle tanışıp evlenmeye karar veren İbrahim Farsak ile Hatice Gefeli'nin gelin arabası da kullandıkları belediye otobüsü oldu
26 Şubat 2018 09:51
Yazdır
Şoför çiftin gelin arabası kullandıkları belediye otobüsü oldu

Adana'da 2 yıldır şoförlük yapan İbrahim Farsak'ın (37) 2 yıl önce otobüsü bozuldu. Bunun üzerine Farsak, belediyeyi arayıp yedek otobüs istedi. Yedek otobüsü ise Farsak'a 10 yıldır şoför olan Hatice Gefeli (35) getirdi. Burada tanışan çift bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi de çifte sürpriz yapıp, gelin arabası olarak 2 yıl önce Hatice Gefeli'nin İbrahim Farsak'a getirdiği 248 kodlu belediye otobüsünü tahsis etti.

Çift, belediye otobüsüyle kentte tur attı ve otobüs önünde aileleriyle fotoğraf çektirdi.

"Hayatımın aşkını buldum"

10 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan Hatice Gefeli, kullandıkları otobüsün gelin arabasına dönüştürülmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gefeli, "Onun aracı bozulduğunda ben ona yedek araç götürdüm o arada da tanıştık. Konuşmaya başladık ve bu zamana kadar geldik. 2 yıl önce evliliği düşünmüyorduk ama sonradan elektriklenme oldu ve hayatımın aşkını bulduğuma inanıyorum" diye konuştu.

"Mutluluğu evlilikle bitirmek istedik"

İki yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapan damat İbrahim Farsak ise "Mutluluğumuzu evlilikle bitirmek istedik, güzel de oldu. Bu imkanı bize sağladığı için Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Farsak, daha sonra direksiyonun başına geçerek kendi gelin arabasını kullandı. Mutlu çift daha sonra da düğün salonuna geçip gönüllerince eğlendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 1,680 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapıkule'de 15 kilometrelik tır kuyruğu
26 Şubat 2018 14:55		 Ev kiralarına 'öğrenci' ayarı
26 Şubat 2018 14:49
Ankara Kitap Fuarı'na 10 günde 517 bin ziyaretçi
26 Şubat 2018 14:31		 Ankara ve İstanbul'a kar geliyor-Haritalı
26 Şubat 2018 14:25
Yaralılar için ambulansı Vali çağırdı
26 Şubat 2018 12:05		 Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı
26 Şubat 2018 11:49
Karayollarında durum
26 Şubat 2018 09:16		 Anne ihbarı çok sayıda istismarı ortaya çıkardı
26 Şubat 2018 08:35
Babalık testi yaptıranların sayısında büyük artış
26 Şubat 2018 07:40		 Sebze-meyveyi ucuzlatacak formül: İsrafa karşı özel ambalaj
26 Şubat 2018 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
11:21 - Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
00:14 - Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
12:32 - Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
10:17 - MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
09:27 - İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Parayla saadet olmaz 2
süslü laflar kullanmak 3
ben her zaman öfkeliyim 2
halet-i ruhiye 4
kaydırma yapmışım 2
çizgi film izleyen yetişkin 1
dr nickli üyeler 1
rakı 2
24.02.2018 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 2
öfke 2
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam