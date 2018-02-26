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Şoför çiftin gelin arabası kullandıkları belediye otobüsü oldu
Adana'da Büyükşehir Belediyesi otobüsünde şoförlük yapan ve birbirleriyle tanışıp evlenmeye karar veren İbrahim Farsak ile Hatice Gefeli'nin gelin arabası da kullandıkları belediye otobüsü oldu
Adana'da 2 yıldır şoförlük yapan İbrahim Farsak'ın (37) 2 yıl önce otobüsü bozuldu. Bunun üzerine Farsak, belediyeyi arayıp yedek otobüs istedi. Yedek otobüsü ise Farsak'a 10 yıldır şoför olan Hatice Gefeli (35) getirdi. Burada tanışan çift bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi de çifte sürpriz yapıp, gelin arabası olarak 2 yıl önce Hatice Gefeli'nin İbrahim Farsak'a getirdiği 248 kodlu belediye otobüsünü tahsis etti.
Çift, belediye otobüsüyle kentte tur attı ve otobüs önünde aileleriyle fotoğraf çektirdi.
"Hayatımın aşkını buldum"
10 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yapan Hatice Gefeli, kullandıkları otobüsün gelin arabasına dönüştürülmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gefeli, "Onun aracı bozulduğunda ben ona yedek araç götürdüm o arada da tanıştık. Konuşmaya başladık ve bu zamana kadar geldik. 2 yıl önce evliliği düşünmüyorduk ama sonradan elektriklenme oldu ve hayatımın aşkını bulduğuma inanıyorum" diye konuştu.
"Mutluluğu evlilikle bitirmek istedik"
İki yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapan damat İbrahim Farsak ise "Mutluluğumuzu evlilikle bitirmek istedik, güzel de oldu. Bu imkanı bize sağladığı için Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Farsak, daha sonra direksiyonun başına geçerek kendi gelin arabasını kullandı. Mutlu çift daha sonra da düğün salonuna geçip gönüllerince eğlendi.
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