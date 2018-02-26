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15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için 'Termal Kent' kuruluyor

Proje, Kahramankazan Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin iş birliğiyle yürütülecek
26 Şubat 2018 10:02
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15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için 'Termal Kent' kuruluyor

FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı darbe girişimine engel olmak için gösterdiği çabayla sembol haline gelen Kahramankazan'da, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının yararlanması amacıyla Afyon'da "Termal Kent" kurulacak.

Kahramankazan Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin iş birliğiyle uluslararası standartlarda hizmet verecek termal kent kurulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ilçe merkezinde çalışmaları devam eden Ova Çayı Rekreasyon Alanı yakınında kurulması planlanan projeye ilişkin incelemelerde bulundular.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla proje hayata geçiriliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yürütülen proje için çalışmalar başladı. Bu kapsamda Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve beraberindeki heyet Kahramankazan'a giderek incelemelerde bulundu. Burada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile birlikte incelemelerde bulunan Solak ve beraberindeki ekip daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ü ziyaret ederek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Solak, AKÜ ve Afyonkarahisar olarak termal ve termal sağlık turizminde Türkiye'de önemli bir merkez olduklarını belirterek, "AKÜ olarak jeotermal enerjiden başta tedavi ve ısınma olmak üzere pek çok alanda istifade ediyoruz. Yıllar içinde oluşan bu deneyimlerimizi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilecek olan bu projede Kahramankazan ile paylaşmak amacıyla buradayız" dedi.

Kurulacak olan termal kentte, büyük organizasyon ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek kapasitede kongre merkezleri, yaşlı bakım merkezi, kondisyon merkezi, fizik tedavi merkezi, rehabilitasyon merkezi, hastane, geriatri merkezi, müstakil yaşam alanları, yöresel ürünler çarşısı, alışveriş merkezi, sosyal donatı, spor ve rekreasyon alanları gibi birçok yapı yer alacak. Proje kapsamında oluşturulacak merkezde, Kahramankazan'ın Soğulcak bölgesinden çıkarılan termal su kullanılacak.

Öncelik şehit yakını ve gazilerin

Termal merkezde öncelikli olarak şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Merkezden ayrıca isteyen vatandaşlar ve turistler de faydalanabilecek. Projenin yalnızca yurt içinden değil, yurt dışından da sağlık turizmi için gelecek turistler tarafından ilgi görmesi hedefleniyor. Proje ile başkent Ankara kongre turizmi açısından da önemli bir kapasiteye kavuşmuş olacak. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta olan Kahramankazan böylece termal sağlık ve kongre merkezi açısından başkentin önemli bir açığını kapatacak.
Anadolu Ajansı
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