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Bakan ve valinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
Mersin'de Kalkınma Bakanı Elvan ve Vali Su'nun isimlerini kullanarak iş vaadinde bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
- Mersin'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Vali Ali İhsan Su'nun isimlerini kullanarak iş vaadinde bulunduğu kişileri dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran B.A, Kalkınma Bakanı Elvan ve Vali Su'nun isimlerini kullanan B.K'nin (36) iş vaadiyle kendisinden para istediği ihbarında bulundu.
İhbar üzerine başlatılan çalışma kapsamında B.A, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kafede şüpheliyle buluştu.
Kafeye operasyon düzenleyen ekipler, B.K'yi gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında seri numaraları alınmış 2 bin lira ile başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.
Benzer yöntemle E.Ö'den 5 bin, A.Y. ve D.Y'den de 15 bin lira aldığı tespit edilen zanlının, 4 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı, Niğde Açık Cezaevi'nden ev iznine çıktığı sırada firar ettiği öğrenildi.
B.K, çıkarıldığı mahkemece yeniden cezaevine gönderildi.
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