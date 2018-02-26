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Altının gramı haftaya yükselişle başladı
Gram altın 162,7 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.088 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 162,7 lira seviyelerinde dengelendi.
Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 162 liradan tamamladı.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,52 artışla 162,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.088 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan pozitif yönde etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazancıyla 1.339,24 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta baskı altında kalan altın fiyatlarının yeni haftaya değer kazançlarıyla başladığını belirtti.
Altının ons ve gram fiyatının bu hafta yükseliş isteğini koruyacağını tahmin eden Memiş, "Ancak bant aralığında bir sürpriz beklemiyoruz. Altının ons fiyatında 1.300-1.350 dolar, altının gram fiyatında 160-165 lira aralığı bu hafta için geçerliliğini koruyor." dedi.
Memiş, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi James Bullard'ın konuşması ile ABD'de konut satışlarının takip edileceğini bildirdi.
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