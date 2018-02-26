1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gramı haftaya yükselişle başladı

Gram altın 162,7 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.088 liradan işlem görüyor
26 Şubat 2018 10:11
Yazdır
Altının gramı haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 162,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 162 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,52 artışla 162,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.088 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan pozitif yönde etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazancıyla 1.339,24 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta baskı altında kalan altın fiyatlarının yeni haftaya değer kazançlarıyla başladığını belirtti.

Altının ons ve gram fiyatının bu hafta yükseliş isteğini koruyacağını tahmin eden Memiş, "Ancak bant aralığında bir sürpriz beklemiyoruz. Altının ons fiyatında 1.300-1.350 dolar, altının gram fiyatında 160-165 lira aralığı bu hafta için geçerliliğini koruyor." dedi.

Memiş, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi James Bullard'ın konuşması ile ABD'de konut satışlarının takip edileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,291 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
26 Şubat 2018 13:09		 Çeyrek altın ne kadar?
26 Şubat 2018 13:01
Gün ortası döviz fiyatları
26 Şubat 2018 12:07		 Borsa haftaya 118.000 puanın üzerinde başladı
26 Şubat 2018 10:13
Güne başlarken döviz fiyatları
26 Şubat 2018 09:18		 Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi
23 Şubat 2018 18:50
Borsa günü yükselişle tamamladı
23 Şubat 2018 18:40		 Çeyrek altın ne kadar?
23 Şubat 2018 17:27
Çeyrek altın ne kadar?
23 Şubat 2018 13:12		 Gün ortası döviz fiyatları
23 Şubat 2018 12:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
11:21 - Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
00:14 - Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
12:32 - Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
10:17 - MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
09:27 - İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Parayla saadet olmaz 2
süslü laflar kullanmak 3
ben her zaman öfkeliyim 2
halet-i ruhiye 4
kaydırma yapmışım 2
çizgi film izleyen yetişkin 1
dr nickli üyeler 1
rakı 2
24.02.2018 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 2
öfke 2
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam