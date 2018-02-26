Borsa haftaya 118.000 puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,66 artışla 118.294,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 773,24 puan ve yüzde 0,66 artarak 118.294,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Cuma günü, dünya borsalarındaki pozitif havanın desteği ile analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 117.700 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 117.521,50 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi James Bullard'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.500 ve 119.500 seviyelerinin direnç, 116.800 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.