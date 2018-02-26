|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Borsa haftaya 118.000 puanın üzerinde başladı
BIST 100 endeksi, 773,24 puan artışla 118.294,74 puandan açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,66 artışla 118.294,74 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 773,24 puan ve yüzde 0,66 artarak 118.294,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 1,98 ile madencilik oldu.
Cuma günü, dünya borsalarındaki pozitif havanın desteği ile analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 117.700 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 117.521,50 puandan tamamladı.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi James Bullard'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.500 ve 119.500 seviyelerinin direnç, 116.800 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
Bu haber 228 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI