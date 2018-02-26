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Afganistan'daki FETÖ okullarını Maarif Vakfı devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi devraldı
26 Şubat 2018 10:48
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Afganistan'daki FETÖ okullarını Maarif Vakfı devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi devraldı.

Başkent Kabil'deki Hükümet Medya ve Enformasyon Merkezi'nde düzenlenen devir teslim törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari ve bakan yardımcıları katıldı.

Törende konuşan Bakan Yılmaz, Afganistan'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesiyle bu okullardaki eğitim kalitesinin artırılacağını belirtti.

Afganistan'daki okulların sayısını artıracaklarını dile getiren Yılmaz, okullarda şehit ve gazi çocuklarına ayrı kontenjan verileceğini vurguladı.

Bakan Yılmaz, söz konusu okullarda Afganistan Eğitim Bakanlığı müfredatını uygulayacaklarının altını çizerek daha kaliteli eğitim vermek için gayret edeceklerini söyledi.

Bu okullarda eğitim alan öğrencilerin sayısını artıracaklarını ifade eden Yılmaz, başarılı olan öğrencilere Türkiye'de burs ve yurt imkanı tanıyacaklarını belirtti.

- Okullardaki ücret düşürülecek

Bakan Yılmaz, ''Okullarda öğrencilerden alınan ücretlerde indirim yapacağız ve buradan elde edilen paraları yine Afganistan eğitimine harcayacağız.'' dedi.

Türkiye'nin Afganistan ile her alanda iş birliğini geliştirmek istediğine işaret eden Yılmaz, ''Özellikle eğitim alanındaki iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Afgan halkının sevinci bizim sevincimiz ve onların acısı bizim de acımızdır. Bizim bu ebedi dostluğumuzu bozmak ve zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.'' diye konuştu.

Bakan Yılmaz, Türkiye'nin, Afganistan'da istikrarın sağlanmasını herkesten daha çok istediğini vurguladı.

Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari de Türkiye'nin her zaman Afganistan halkının yanında olduğunu belirterek bundan dolayı Türkiye devleti ve halkına teşekkür etti.

Ülkesindeki FETÖ okullarının yönetiminin Maarif Vakfına devredilmesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Şinvari, bu okulların devredilmesiyle ilgili öğrenci velilerinin kaygılarının olmaması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Şinvari, Eğitim Bakanı olarak Türkiye'deki eğitim sisteminden yararlanmak istediklerini ve bu nedenle iki bakanlık arasında sürekli istişare yapılmasını istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershanenin Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini öngören anlaşma imzalandı.
Anadolu Ajansı
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