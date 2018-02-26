Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Salih Müslüm'ün yakalanmasıyla ilgili konuşan Bozdağ şunları söyledi: "Salih Müslüm'ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama alebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslüm yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."

"BM'NİN KARARI AFRİN HAREKATINI ETKİLEMEZ"

Bozdağ, BM'nin Suriye'deki ateşkes kararında Doğu Guta gibi bazı yerlerin olduğunu, Afrin'i kapsamadığını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Afrin bölgesindeki operasyonlarımızı etkilemez" dedi.

"ÖZEL HAREKATIN GİTMESİ YENİ MÜCADELE İÇİN HAZIRLIK"

Harekattaki son durum hakkında bilgi veren Bozdağ, "Harekat başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Pek çok stratejik nokta ele geçirildi. Harekat hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Bölgedeki son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak köy, belde ve kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor. Alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana kayacaktır. Bunlar hazırlıklar. Meskun mahale girdiği zaman oradaki tecrübesiyle hareket edilecek" dedi. Bozdağ, Afrin harekatında hava harekatlarında bir sıkıntı olmadığını ifade etti.

"SEFER GÖREV EMRİ İÇİN ŞU ANDA İHTİYAÇ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '"sefer görev emri olanlar hazır olsun" açıklamasını değerlendiren Bozdağ, "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır. Şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç yoktur" diye konuştu.

Seçim ittifakı düzenlemesiyle ilgili temsilde adalet eleştirilerini yorumlayan Bozdağ şunları söyledi: "Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu."