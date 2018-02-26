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İkinci elde 8 milyon araç satışı bekleniyor

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Yanık: Sıfır otomobillerde yükselen fiyatlar vatandaşları ikinci ele yöneltti. İkinci el araç satışında yaşanan hareketlilik 2018'in 2017'den daha iyi geçeceğini gösteriyor. 2017'de 6,5-7 milyon civarında araç el değiştirdi. 2018'de ikinci el araç satışının 7,5-8 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz.
26 Şubat 2018 11:32
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İkinci elde 8 milyon araç satışı bekleniyor

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, sıfır otomobillerde yükselen fiyatların vatandaşları ikinci ele yönelttiğini belirterek, bu yıl ikinci elde 8 milyon aracın el değiştirmesini beklediklerini söyledi.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ikinci el araç satışının galerici esnafının beklentilerini karşıladığı ve çok fazla bir kayıp yaşamadıklarını söyledi.

İkinci el araç satışına ve piyasaya çekidüzen verilmesi amacıyla 13 Şubat'ta "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" çıkarıldığını hatırlatan Yanık, "2018 yılının daha verimli olacağına inanıyorum. Yeni çıkan ikinci el otomobil yönetmeliği gerçek ticaretin ortaya çıkmasına vesile olacak. Bu yönetmelikle hukuki ve yasal sorumluluğumuz artmasına rağmen ticaret portföyümüzün artmasına vesile olacak." dedi.

Yanık, bu yönetmelikle piyasaya düzen geleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kayıp kaçakların ve dolandırıcıların bu yönetmelikle önüne geçileceğini görüyoruz. 2018'in 2017'den daha iyi geçeceğini görmekteyiz. 2017'de 6,5-7 milyon civarında araç el değiştirdi. 2018'de ikinci el araç satışının 7,5-8 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz. 5,5-6 milyon araç satışının da devlete vergi, KDV, muhtasar ve geçici vergi olarak döneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla galerici esnafının işleri de düzelecek. Garantili satış yaptığımızdan dolayı biz de kendimize çekidüzen vereceğiz ve garantili satıştan dolayı galeriden satılan ikinci el araç satışı da artacak. Vatandaşlar pazardan, internetten araç almaktansa gönül rahatlığıyla mekanı, yeri yurdu belli olan insanlardan araç almayı tercih edeceği için işlerimizin daha randımanlı olacağına inanıyorum. Beklentimiz bu yönde."

- "İkinci el araç fiyatları yükseliyor"

Sıfır araç fiyatlarındaki artışların, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve altındaki yükselişin ikinci el araç fiyatlarını etki yaptığını vurgulayan Yanık, çıkan yeni modellerin de piyasayı etkilediğini anlattı.

Yanık, sıfır araçlardaki ÖTV oranlarının artmasının da ikinci el araçların fiyatlarını artırdığını dile getirerek, "Birçok araç yurt dışından döviz kuru üzerinden geliyor. İkinci el araçlarda fiyat tespitini yaparken sıfır araçları baz alarak yapıyoruz. Zamlar veya ÖTV sıfır araç fiyatlarına yansıdığı zaman dolayısıyla ikinci el araç fiyatları da yükseliyor." dedi.

Esnaf olarak Türkiye'nin ayakta durması için ellerinden gelen fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Yanık, "Mümkün mertebe halkımızdan ve devletimizden taraf olarak ticareti rahatlatmak için uğraşıyoruz. Bu konuda devletin verdiği destekleri ve kredileri kullanacağız. İnsanların da bu kredileri kullanmasını tavsiye edeceğiz. Ticareti canlı tutmak için biz de elimizden geleni yapacağız. 2018'in daha verimli geçeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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