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Milli tren projesine mühendis alımında torpilin etkisi azaltıldı
Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi, milli tren projesine sözleşmeli mühendis alımında, torpile imkan veren bazı düzenlemelerde iyileştirmeler yaptı.
Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi, milli tren projesine sözleşmeli mühendis alımında, torpile imkan veren bazı düzenlemelerde iyileştirmeler yaptı.
SADECE SÖZLÜ YERİNE UYGULAMALI SINAV DA YAPILABİLECEK
Yönetmeliğe göre, milli tren projesine mühendis alımı yazılı ve sözlü sınavla yapılmaktaydı. Yapılan yeni düzenlemede "sözlü/uygulamalı" şeklinde yeni bir belirleme yapılmıştır.
GİRİŞ SINAVINA 20 KATI ADAY DEĞİL 10 KATI ADAY ALINACAK
Ayrıca en yüksek KPSS puanına sahip 20 katı aday değil, 10 katı aday giriş yazılı sınavına alınacak.
SÖZLÜ VEYA UYGULAMALI SINAVA DÖRT KATI ADAY DEĞİL 3 KATI ADAY ALINACAJK
Bir başka düzenlemede ise giriş sınavı sonrasında yapılacak olan sözlü veya uygulamalı sınava, giriş sınavında en yüksek puan alan dört katı aday değil 3 katı aday alınacaktır.
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