Şimşek: Halka arz çok doğru bir strateji

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, twitter'dan yaptığı açıklamada, halka arzın çok doğru bir strateji olduğunu belirterek, "Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı" diye konuştu.

Büyümenin finansmanının çok daha sağlıklı olduğunu kaydeden Şimşek, "Sermaye artışını teşvik edici bir vergi politikamız var" ifadelerini kullandı.