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Yaralılar için ambulansı Vali çağırdı
Çorum Valisi Kılıç, vali konağının arkasında meydana gelen ve Irak uyruklu 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale ederek yaralılar için polis telsizinden ambulans çağırdı
Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, vali konağının arkasında meydana gelen ve Irak uyruklu 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale ederek, yaralılar için polis telsizinden ambulans çağırdı.
Alınan bilgiye göre, Levent Turan'un (32) kullandığı 19 HH 206 plakalı otomobil, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde bulunan Vali Konağının arkasındaki caddede elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet üzerindeki Irak uyruklu Mustafa Muharrami (30) ve eşi Zahhra Muharrami (25) yaralandı.
Kazada yaralanan Iraklı kadının çığlıklarını duyan Vali Necmeddin Kılıç, konutundan dışarı çıktı. Kaza olduğunu fark edince telsizden anons yapan Vali Kılıç, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin gelmesini istedi.
Yaralı çift, olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Dün akşam saat 23.00 civarlarında konakta otururken dışarıdan bir çarpma sesi duyduk. Trafik kazası sesiydi. Ardından bir bayanın feryat etmeye, bağırmaya başladığını duydum. Hemen dışarı çıktım, yerde yaralıları görünce emniyete anons ederek acilen ambulans istedik. Ambulanslar geldi. Şükür olsun yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bize iletildi. Bununla geçmiş olsun." diye konuştu.
Bu arada kaza anı vali konağının güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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