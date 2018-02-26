1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaralılar için ambulansı Vali çağırdı

Çorum Valisi Kılıç, vali konağının arkasında meydana gelen ve Irak uyruklu 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale ederek yaralılar için polis telsizinden ambulans çağırdı
26 Şubat 2018 12:05
Yazdır
Yaralılar için ambulansı Vali çağırdı

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, vali konağının arkasında meydana gelen ve Irak uyruklu 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale ederek, yaralılar için polis telsizinden ambulans çağırdı.

Alınan bilgiye göre, Levent Turan'un (32) kullandığı 19 HH 206 plakalı otomobil, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde bulunan Vali Konağının arkasındaki caddede elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet üzerindeki Irak uyruklu Mustafa Muharrami (30) ve eşi Zahhra Muharrami (25) yaralandı.

Kazada yaralanan Iraklı kadının çığlıklarını duyan Vali Necmeddin Kılıç, konutundan dışarı çıktı. Kaza olduğunu fark edince telsizden anons yapan Vali Kılıç, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin gelmesini istedi.

Yaralı çift, olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Dün akşam saat 23.00 civarlarında konakta otururken dışarıdan bir çarpma sesi duyduk. Trafik kazası sesiydi. Ardından bir bayanın feryat etmeye, bağırmaya başladığını duydum. Hemen dışarı çıktım, yerde yaralıları görünce emniyete anons ederek acilen ambulans istedik. Ambulanslar geldi. Şükür olsun yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bize iletildi. Bununla geçmiş olsun." diye konuştu.

Bu arada kaza anı vali konağının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haber 3,429 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapıkule'de 15 kilometrelik tır kuyruğu
26 Şubat 2018 14:55		 Ev kiralarına 'öğrenci' ayarı
26 Şubat 2018 14:49
Ankara Kitap Fuarı'na 10 günde 517 bin ziyaretçi
26 Şubat 2018 14:31		 Ankara ve İstanbul'a kar geliyor-Haritalı
26 Şubat 2018 14:25
Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı
26 Şubat 2018 11:49		 Şoför çiftin gelin arabası kullandıkları belediye otobüsü oldu
26 Şubat 2018 09:51
Karayollarında durum
26 Şubat 2018 09:16		 Anne ihbarı çok sayıda istismarı ortaya çıkardı
26 Şubat 2018 08:35
Babalık testi yaptıranların sayısında büyük artış
26 Şubat 2018 07:40		 Sebze-meyveyi ucuzlatacak formül: İsrafa karşı özel ambalaj
26 Şubat 2018 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
11:21 - Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
00:14 - Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
12:32 - Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
10:17 - MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
09:27 - İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Parayla saadet olmaz 2
süslü laflar kullanmak 3
ben her zaman öfkeliyim 2
halet-i ruhiye 4
kaydırma yapmışım 2
çizgi film izleyen yetişkin 1
dr nickli üyeler 1
rakı 2
24.02.2018 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 2
öfke 2
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam