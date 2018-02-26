Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek

Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2018 ve sonraki yıllarda Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla belirtilen niteliklere sahip öğretmenler ve öğretim elemanları arasından toplam 100 (yüz) Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman seçilecektir.

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe bölümleri mezunları için 50 kontenjan ayrılmıştır. Bu kısımdan başvuracakların;

- Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans* mezunu olmak.... Bu alanlarda yapılmış doktora veya bütünleşik doktora tercih sebebidir.

- İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca İspanyolca Çince Japonca dillerinden, başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; YDS ve YÖKDİL Sınavlarından en az 50 (elli) puan seviyesinde ya da buna denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan belgeye sahip olmak gerekmektedir.

Üniversitelerin yabancı dil bölümleri ile hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim, çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik ve mütercim- tercümanlık bölümü mezunları için de 50 kontenjan ayrılmıştır. Bu kısımdan başvuracakların;

- Doktora veya bütünleşik doktora mezunu olmak.... Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Yabancılara Türkçe öğretimi alanında doktora veya bütünleşik doktora** yapılması tercih sebebidir.

- İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca İspanyolca Çince Japonca dillerinden Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; YDS ve YÖKDİL Sınavlarından en az 70 (yetmiş) puan seviyesinde ya da buna denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan belgeye sahip olmak gerekmektedir.

Başvurular 23 Şubat ila 20 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Üniversitede İlgili Birim Amirliklerine yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyenlerin,

1. Askerlikte geçen süre hariç (asker öğretmenlikte geçen süreler bu süreye dahil değildir.) sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmen veya üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup fiilen 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim elemanı olarak çalışıyor olmak

ya da

2. Askerlikte geçen süre hariç (asker öğretmenlikte geçen süreler bu süreye dahil değildir.) sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup fiilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak MEB merkez veya taşra teşkilatında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında çalışıyor olmak *(Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

gerekmektedir.

Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez -hangi görevle olursa olsun- görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 (iki) yıl çalışmış olup sınav başvuru şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.

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Ek 1-2-3-4

Ek 5