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Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Çek yerel basını, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'de PKK ile işbirliği yaptıkları için tutuklanan iki Çek vatandaşı ile takas edilmek istendiğini yazdı
Çekya yönetimi tarafından yerel basına sızdırılan bilgiye göre Çekya Dışişleri Bakanlığı Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara ile takas masası görüşmelerine hazır olduğu bildirildi.
Çekya basının yazdığı takasın konusu 2016 Kasım tarihinde Türkiye-Suriye sınırında ele geçirilen ve terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu Türk güvenlik güçleri tarafından kanıtlanan Market Vşelihova ile Miroslav Farkas'un Salih Müslim'e karşılık serbest bırakılmaları.
Türkiye'de tutuklu bulunan ve görülecek dava gününü bekleyen iki Çekya vatandaşının suçlu takası yoluyla ülkelerine gönderilmeli önerisi daha önce de Prag tarafından gündeme getirilmişti.
Ancak Ankara "Yasalar teröristler için eşit çalışır" gerekçesiyle Prag'ın suçlu takas önerisini ret etmişti.
ŞIRNAK'TA YAKALANMIŞLARDI
2016 yılında, Türk güvenlik güçleri tarafından Şırnak'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin üyesi iki Çekya vatandaşı yakalandı.
Farkas'ın terör örgütü YPG saflarında keskin nişancı olduğu, Vselıchova'nın ise Avrupa- Suriye arasında lojistik, sağlık ve eleman temini yaptığı ifade edilmişti.
Sosyal medyadaki paylaşımları incelenen iki YPG'linin Avrupa'daki çeşitli ülkelerde terör örgütü lehine propaganda yaptıkları ve büyükelçilikler önünde gerçekleştirilen Türkiye aleyhtarı gösterileri organize ettikleri belirlenmişti.
Uğur Ergan- Nerdun HACIOĞLU
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