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26 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
26 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 26 Şubat 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Bir haftada 646 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı Ağrı'da darbecilere 'müebbet hapis' Balıkesir'de bir üsteğmene FETÖ'den gözaltı Antalya'da FETÖ kurumları ile irtibatlı 39 kişiye gözaltı Ankesörden iletişim kuran FETÖ'cü askerlerden 42'si tutuklandı 'Yardım eden'den ceza alan darbeci için savcıdan 'asıl fail' itirazı Hakim savcı çalışma evleri operasyonunda 4 kişi serbest FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri sorumlusu' tutuklandı
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