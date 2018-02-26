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Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.092,00 lira oldu
- İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.092,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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