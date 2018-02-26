Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,77 değer kazancıyla 118.427,61 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 906,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi de yüzde 1,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle 118.719,10 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendiren 118.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi James Bullard'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.500 ve 119.500 seviyelerinin direnç, 116.800 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.