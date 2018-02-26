Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor

Dün Trabzon'da yaptığı konuşmada "Görevden ayrılacak mı?" tartışmalarına yol açan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile sorun yaşadığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Soylu'ya "Barış" talimatı verdiği öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan kulis bilgilerine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, AKP Ortahisar Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşma "görevden ayrılacak mı?" tartışmalarına yol açtı. Kulislerde, Soylu'nun özellikle son dönemde memleketi Trabzon'la ilgili sorunlar yaşadığı konuşuldu.

Soylu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun arasının uzun bir süredir bozuk olduğu, Gümrükçoğlu'nun, 19 Şubat'ta Trabzon'da yapılan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Toplantısı'na da davet edilmediği için katılmadığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçen hafta hem Gümrükçüoğlu ile hem de Trabzon milletvekilleriyle toplantı yaptığı öğrenildi. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ile Belediye Başkanı'nın arasının düzeltilmesini ve bu sorunların geride bırakılarak çalışmaya devam edilmesini istedi. Soylu'nun açıklamalarının bu gelişmelerden sonra gelmesi dikkati çekti. AKP kulislerinde yakın zamanda bir kabine revizyonu olmadığı değerlendirmesi yapılırken, sürpriz biçimde, daha önce olduğu gibi çok sınırlı bir değişiklik olabileceği iddiaları da ortaya atıldı.

AKP Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde katılan Soylu, gençlere kendisini anlatırken şunları söyledi:

"Allah şahittir ki kalbimizde hiç fesat ve eğrilik olmadı... Bilmenizi isterim, nefsim için, kişiliğim için, bir büyük davanın bir çapağı olsam bilin ki kendimi yok ederim. Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama şunu net ve açık şekilde söylüyorum. AK Partiye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda bu davaya olan sadakatimden bir nebze olsun ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz."

'Erdoğan'ın neferiyim'

Soylu, zaman zaman duygulu anlar yaşadığı konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sevgili gençler hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın, iradenizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Lideriniz gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayın. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Trabzon bana hayatımın en önemli ve şerefli görevini verdi: Trabzon Milletvekilliği. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zamanda onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder. Bu vesileyle hakkınızı helal etmenizi diliyorum."