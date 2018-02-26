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Salih Müslüm için bir yeni yakalama kararı daha
Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm hakkında Ankara'da vergi dairesindeki patlama için yakalama kararı çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çulurambar'da şubat ayı başında gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm hakkında yakalama kararı çıkardı.
Başsavcılık, kararın iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
BOZDAĞ NTV'DE AÇIKLADI: İADE TALEBİ ÇEKYA'YA İLETİLDİ
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, NTV yayınında Adalet Bakanlığı'nın Salih Müslüm'ün iade talebini içeren dosyanın dün Çekya'ya iletildiğini açıklamıştı.
Salih Müslüm, Çekya'nın başkenti Prag'da dün yakalanmıştı.
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