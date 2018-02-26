1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bombacı pilottan 'uyudum' savunması

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik görülen Akıncı Üssü davasında yargılanan, Özel Harekat ve TBMM'yi bombaladığı tespit edilen Uzunoğlu, olay gecesi gazinoda uyuduğunu iddia etti
26 Şubat 2018 14:16
Yazdır
Bombacı pilottan 'uyudum' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık eski pilot kurmay yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, olaydan 11 gün önce Akıncı Üssü'ne atandığını, o günlerde sağlık kontrolleriyle uğraştığını söyledi.

Olay günü 143. Filo Komutanı Mustafa Azimetli'nin Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olacağını, gerekirse çağrılabileceğini söylediğini anlatan sanık Uzunoğlu, "Azimetli'yle konuştuktan sonra filoyu terk ettim. Ankara'ya yeni taşındığım için eve dönüp eşimle alışverişe gittik." diye konuştu.

Evinde dinlendiği esnada, "Akşam maç var, bekliyoruz." denilerek TMH görevine çağrıldığını öne süren Uzunoğlu, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi aracımla 143. Filo'ya gittim. Filoda binbaşı Karabulut, beni 141. Filo'ya gönderdi. Daha sonra oradaki uçuş brifingine katıldım. Çok önemli bir TMH olacağı, hedeflerin havada verileceği söylendi. Uçuş teçhizatımı hazırladım. Balıkçı yarbay 1 numara, ben 2 numara olarak planlandık. Kuyruk numarasını hatırlamadığım uçağa bindim. Uçak da mühimmat yüklüydü. Kontrolleri yaptıktan sonra Balıkçı yarbayın arkasından kalktım.

Akıncı Üssü üzerinde Balıkçı yarbayın uçağında arıza olduğunu anons ettiler. Akıncı güney kapıda beklememiz söyledi. Daha sonra bölgeye intikal ettik. Uçak içindeki 'check list'ten baktım. 1 numara uçak iniş yaptı. Havada 10-20 dakika daha bekledim, sonra ben de geri göndüm."

Uzunoğlu, iniş yaptıktan sonra filoda teçhizatlı askerler gördüğünü, kursiyer gazinosuna geçtiğinde darbe girişiminden haberdar olduğunu, eşiyle görüşmesinin ardından gazinoya geçip uyuduğunu iddia etti.

Saat 04.00 civarında uyandığında filo çevresindeki askerlerin arttığını gördüğünü söyleyen Uzunoğlu, "Şoke oldum. Tam teçhizatlı askerlerin artmış olması beni korkuttu. Sabah olduğunda nereye gideceğimi bilemiyordum. Filoyu terk edip lojman bölgesine geçtik. Bu zaman diliminde ailem ve eşimle konuştum. Pazar gününe kadar bekledim. Sonra evime gittim." diye konuştu.

O gece bir kez havalandığını, havada kaldığı 1,5 saat boyunca alçak uçuş yapmadığını öne süren Uzunoğlu, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına bomba attığına ve TBMM'yi bombalayan uçağın ikinci pilotu olduğuna dair tespitleri kabul etmedi.

Uzunoğlu, savcılıkta vermiş olduğu, "TBMM ve çevresinde insan grubu veya kalabalığı takip etmedim, görmedim. Ayrıca, bir önceki uçuşumda aynı şekilde 'sniper poduyla' Gölbaşı ilçesindeki bombalama eyleminde de podla baktığımda aşağıdaki hareketliliği görüp filoya telsizle anons etmiştim. Bu noktayı bombalama talimatı filodan gelince Polis Özel Harekat binası olduğunu bilmediğim bu noktanın nizamiyesine bomba atışı yaptım." şeklindeki ifadenin zorla yazdırıldığını ileri sürdü.

Savcılıkta baskı ve tehdit altında ifade verdiğini iddia eden Uzunoğlu, tahliyesini istedi.

Mahkemede Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ve telsiz konuşmaları dinletilen sanık Uzunoğlu, filodaki kişinin kendisi olduğunu ancak telsiz konuşmalarının kendisine ait olmadığını, ayrıca konuşanların da kim olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Sanığın çapraz sorgusunda Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "O gece 'Aslan-5' çağrı kodunu sen mi kullandın?" sorusuna Uzunoğlu, "Ben o gece 'Kurt' çağrı adını kullandım." diye yanıt verdi.

Öğleden sonra sanığın çapraz sorgusuna devam edilecek.

İddianameden

İddianameye göre saat 00.33'te Gölbaşı'ndaki Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığına atış yapıldı. Sanık Hüseyin Türk ve Uğur Uzunoğlu, F-16 uçağıyla Özel Harekat Daire Başkanlığını bir GBU-10 bombasıyla vurdu. Saldırı sonucu 44 kişi şehit düştü, 36 kişi yaralandı ve tesiste 6 milyon 341 bin 879 liralık zarar meydana geldi.

Cemil Murat Budak
Anadolu Ajansı
Bu haber 614 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Salih Müslüm'in duruşması yarın yapılacak
26 Şubat 2018 14:08		 Yargıtay eski üyesi FETÖ'den hakim karşısına çıktı
26 Şubat 2018 13:53
Salih Müslüm için bir yeni yakalama kararı daha
26 Şubat 2018 13:49		 Nusaybin'de PKK'lı terörist teslim oldu
26 Şubat 2018 13:45
FETÖ 'hücre evleri'ne operasyon: 42 gözaltı
26 Şubat 2018 13:35		 Bartın'da 4 adliye personelinin FETÖ davasına devam edildi
26 Şubat 2018 13:15
Hakim savcı çalışma evleri operasyonunda 4 kişi serbest
26 Şubat 2018 12:52		 FETÖ'nün 'Deniz Kuvvetleri sorumlusu' tutuklandı
26 Şubat 2018 12:51
TSK Afrin'de Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi
26 Şubat 2018 12:50		 'Yardım eden'den ceza alan darbeci için savcıdan 'asıl fail' itirazı
26 Şubat 2018 12:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
11:21 - Hükümet'ten 'sefer görev emri' açıklaması
Kamu'da 'tecavüzcü' çalıştırma zorunluluğu
00:14 - Öğretmen mülakatları Geçti- Kaldı şeklinde olmazsa bu tablolar yeniden oluşacak
Sağlıkçılara yıpranma ve özlük hakkı müjdesi
12:32 - Salih Müslim, takas için Çekya'da tutuklanmış
Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı belli oldu
10:17 - MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor... 'Uygun bulmuyoruz'
Soylu ile Trabzon Belediye Başkanı sorun yaşıyor
09:27 - İller Bankası'na en az ve en çok borcu olan belediyeler
Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Parayla saadet olmaz 2
süslü laflar kullanmak 3
ben her zaman öfkeliyim 2
halet-i ruhiye 4
kaydırma yapmışım 2
çizgi film izleyen yetişkin 1
dr nickli üyeler 1
rakı 2
24.02.2018 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 2
öfke 2
SON İLANLAR
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Anamas Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Kestel SYDV Personel Alım İlanı
Antalya Serik SYDV Personel Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam