Ankara Kitap Fuarı'na 10 günde 517 bin ziyaretçi

Başkentte 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayan 12. Ankara Kitap Fuarı, 517 bin ziyaretçi sayısı ile rekora imza attı.

Eylül Fuarcılık tarafından 16-25 Şubat tarihlerinde ATO Congresium'da 12'ncisi gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı'na 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Eylül Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, bu yıl fuara geçen senelere göre daha yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "10 günde 517 bin ziyaretçiyi, kitapseveri fuarda ağırladık. Bu bizim rekorumuz." dedi.

Ziyaretçi sayısındaki artışı, sosyal medya ile fazla uğraşmanın kişiye bir şey katmadığının, değerli uğraşların birey için önemli olduğunun anlaşılmasına bağlayan Çayır, çok sayıda konuk yazarın okuyucuyla buluşmasının ve imza günleri düzenlemesinin etkinliği cazip hale getirdiğini aktardı.

Ankara Kitap Fuarı'nın diğer illerdeki kitap fuarlarına da öncülük etmeye başladığını kaydeden Çayır, "Ankara Kitap Fuarı, bundan böyle kitap fuarlarına öncülük edecek. İddalıyız. Biz ve diğerleri diyoruz." şeklinde konuştu.

- 10 günden binden fazla etkinlik gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Avrasya Yazarlar Birliğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen 12. Ankara Kitap Fuarı'nın onur yazarı Atilla Dorsay, uluslararası konuğu ise Rus gazeteci ve bilim-kurgu roman yazarı Dmitry Glukhovsky oldu.

ATO Congresium'da 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik gerçekleştirildi.