İzmir'de iki lise öğrencisinden haber alınamıyor

İzmir'de biri kız iki lise öğrencisinden dünden beri haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, lisede aynı sınıfta okuyan Berke P. (16) ve Zeynep Y. (16), dünden beri eve dönmedi.

Berke P'nin, dün sabah babasına 10 dakikaya kadar döneceğini söyleyerek evden ayrıldığı, geri gelmeyince baba Volkan P'nin durumu ilettiği eşi Derya P'nin, oğlunun aynı sınıfta okuyan kız arkadaşı Zeynep Y'nin ailesini aradığı öğrenildi.

Genç kızın da kayıp olduğu, ailesinin polise başvurduğu haberini alan Berke P'nin ailesi de çocuklarıyla ilgili kayıp müracaatında bulundu.

Ailesi, Berke ile sınıf arkadaşı Zeynep'in bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı.

Anne Derya P, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde evden çıkan oğlundan bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Çok üzgün olduklarını belirten Derya P, "Oğlumun ve sınıf arkadaşının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istiyorum." dedi.