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VDK, 323 müfettiş yardımcısını eledi

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı tarafından yapılan Vergi Müfettişliği Yeterlik Sözlü Sınavında 174 vergi müfettiş yardımcısı elendiği açıklandı. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan yazılı sınavda da 149 kişi başarısız sayılmıştı.
26 Şubat 2018 14:42
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VDK, 323 müfettiş yardımcısını eledi

22 Şubat Perşembe günü açıklanan 5. Promosyon vergi müfettişliği yeterlilik mülakat sonuçlarına göre, 174 müfettiş yardımcısı elendi.

Maliye Bakanlığı'na bağlı VDK'da görevli vergi müfettiş yardımcılarını müfettişliğe yükselten yazılı ve sözlü sınavda elenen sayısının fazla olması dikkat çekti. Yazılı sınavda 149, sözlü sınavda 174 vergi müfettiş yardımcısı başarısız sayıldı.

2017 Temmuz ayında yapılan Vergi Müfettişliği Yeterlik Yazılı Sınavına giren bin 282 kişiden bin 133'ü başarılı sayılmış, 149'u da elenmişti. Yazılı sınavı geçen vergi müfettiş yardımcıları 13 Kasım-29 Ocak tarihleri arasında sözlü sınava yani mülakata alındı. Mülakatta ise 174 kişi daha elendi.

İhlas Haber Ajansı
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