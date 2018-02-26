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Ev kiralarına 'öğrenci' ayarı

Antalya'da üniversiteye yakın bazı mahallelerdeki binalar, öğrencilerin oturacağı şekilde yapılıyor. Yeni evler daha küçük inşa edilirken, kiralar ters oranda yükseliyor
26 Şubat 2018 14:49
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Ev kiralarına 'öğrenci' ayarı

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi'nin 72 bin 894, Antalya Bilim Üniversitesi'nin ise 3 bin 100 öğrencisi bulunuyor. Yaklaşık 76 bin öğrenciden 12 bin 971'i Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda, 3 bini ise belediyenin ve diğer kamu kurumlarının yurtlarında barınıyor. Geri kalan 60 bin öğrenci ise ev, apart, otel ve özel yurtlarda kalıyor.

60 bin öğrencinin varlığı, en çok kiraya verilecek evi bulunan vatandaşların iştahını kabartıyor. Yakın zamana kadar eski binalar ve gecekondu evlerin bulunduğu Kültür, Ahatlı, Gülveren ve Yeşilyurt mahalleleri, yeni binaların yapılması ile öğrenci mahallelerine dönüştü. Akdeniz Üniversitesi'ne yakın olması nedeniyle tercih edilen söz konusu mahallelerde mülk sahipleri, dairelerini daha çok 1+1 şeklinde inşa ettiriyor. Öte yandan bazı daire sahipleri de imara ve kat kanuna aykırı olsa da mevcut dairelerini bölerek ya da çatı katını daire şeklinde sonradan tasarlayarak öğrencilere kiraya veriyor.

KİRACININ ÖĞRENCİ OLMASI TERCİH NEDENİ

Küçük metrekarelerden oluşan dairelerin kiraları ise cep yakıyor. Adı geçen mahallelerde ev sahipleri, özellikle kiracısının öğrenci olmasını istiyor. Aynı evde yaşayan öğrenci sayısının artması ile kira miktarı bir miktar daha artıyor.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Begüm Uzcan, geçen yıl hazırlık okurken Kültür Mahallesi'nde bir dairede oturduğunu söyledi. Okula yakın olduğu için bu mahalleyi tercih ettiğini belirten Uzcan, öğrenciye evlerin yüksek fiyatta kiraya verildiğini söyledi. Uzcan, "Oturduğum dairede bir aile olsaydı daha ucuza kiraya verebilirlerdi ama öğrenci olunca daha yüksek. Kirası yüksek geldiği için bu yıl KYK'nın yurduna çıktım. Daha ucuza kalıyorum. 1+1 bir evdi ve 850 lira ödüyordum. Yurda 300 lira ödüyorum. Kültür Mahallesi'nde iki kişinin oturduğu öğrenci evleri 1200 lira kiradan başlıyor. Meltem Mahallesi'nde evler çok daha büyük ve kirası daha düşük" dedi.

EVLER KÜÇÜK FİYAT YÜKSEK

Aynı üniversitenin öğrencisi Onur Anas ise öğrenci sayısının çok fazla olmasından dolayı kiraların çok yüksek olduğunu söyledi. Antalya'nın başka mahallelerinde ev fiyatlarının üniversitenin çevresine göre daha düşük olduğunu dile getiren Anas, "Ev sahipleri öğrencilere '3-4 kişi kalır ona göre kira alırım' mantığı ile bakıyor. Evlerini de ona göre küçük yapıyorlar. Genellikle ev sahipleri evlerini kiraya vermek için öğrenci istiyor. Yatırımlar öğrenciye yönelik oluyor. Ev bulmakta sıkıntı yok ama kiralar pahalı. 1200 kiraya küçük bir evde oturan arkadaşlarım var. Aynı paraya Lara gibi daha lüks semtte daha büyük bir evde kalınabiliyor" diye konuştu.

ÖĞRENCİ SAYISI ARTARSA KİRA DA ARTIYOR

Evde tek oturan Erdem Taştan ise dairesinin 45 metrekare, 1+1 olduğunu ve 800 lira kira ödediğini söyledi. Kirayı yüksek bulan Taştan, "Metrekare açısından zaten düşük ama kirası her sene artıyor. Oturduğum apartman çatı katıyla 5 kat oluyor ve toplam 20 daire bulunuyor. Apartman öğrenciye yönelik yapılmış. Başka mahallelerde aynı fiyatla daha büyük evde yaşanabilir ama bu mahallelerdeki ev sahipleri öğrencinin kalacağını bildiği için ona göre fiyat belirliyor. Eve ikinci bir arkadaşımı alsam kiramız da 50 lira artacak" dedi.
Doğan Haber Ajansı
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