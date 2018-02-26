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Ters yöne giren otomobil, motosiklet sürücüsünü öldürdü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ters yöne giren otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Kemeraltı Mahallesi, İncili kavşaktan ters yöne girdiği belirtilen Ülker U. (82) yönetimindeki 06 BS 5916 plakalı otomobil, Datça'dan İncili kavşak yönüne gelen 48 J 7791 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosikletinin üzerinden savrularak yere düşen sürücü Hazar İbrahim Çağlar, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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