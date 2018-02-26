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Ters yöne giren otomobil, motosiklet sürücüsünü öldürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ters yöne giren otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
26 Şubat 2018 15:03
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Ters yöne giren otomobil, motosiklet sürücüsünü öldürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemeraltı Mahallesi, İncili kavşaktan ters yöne girdiği belirtilen Ülker U. (82) yönetimindeki 06 BS 5916 plakalı otomobil, Datça'dan İncili kavşak yönüne gelen 48 J 7791 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosikletinin üzerinden savrularak yere düşen sürücü Hazar İbrahim Çağlar, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı
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