Gündüz öğrencilik akşam gönüllü öğretmenlik yapıyorlar

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan kız öğrencilerden oluşan 20 kişilik grup, "Gündüz Öğrenci Akşam Gönüllü Öğretmen" sloganıyla başlattıkları projede, ilk ve ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi dersleri veriyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Hendek Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 kız öğrenci, 1,5 yıl önce başlattıkları proje kapsamında, gündüz derslerinin ardından akşam yurda geldiklerinde binadaki dersliklerde, ilk ve ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilgisi konularında gönüllü ders anlatıyor.

Proje sayesinde mesleğe başlamadan heyecanlarını da yenmeye çalışan öğretmen adayları, uygulamayı üniversite hayatları boyunca sürdürmeyi hedefliyor.

"Heyecanımı onlar sayesinde yendim"

SAÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Makbule Kırkdişçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları faaliyetin öğrencilikleri ve sosyal aktivite anlamında çok faydalığı olduğunu söyledi.

Öğrencileri çok sevdiklerini, kendilerine hiç zorluk çıkartmadıklarını vurgulayan Kırkdişçioğlu, "Onlar da benim geçtiğim sıralarda oturuyorlar. Bildiklerimi onlara aktarmak çok güzel bir duygu, kelimelerle bunu anlatamam." diye konuştu.

Kırkdişçioğlu, sınıfta 9 öğrencisi olduğunu, velilerden de çok güzel geri dönüşler aldığını dile getirerek, "Buraya gelirken çocuklar koşarak geliyor. 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Yaklaşık 20 arkadaşımızla başlattığımız projemiz 1,5 yıldır devam ediyor." dedi.

"Benim için motive edici oluyor"

Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ümran Şahin de projenin kendilerine çok büyük katkı sağladığına işaret ederek, heyecanını onlar sayesinde yendiğini kaydetti.

"Stajdan önce staj yapmış oluyorum." diyen Şahin, "Öğrencilerimle aramda farklı bir bağ oluştu. Benim için motive edici oluyor, daha önce oturmuş olduğum sıralara öğretmen olarak ders veriyorum. Bu heyecanı erkenden, öğretmen olmadan kardeşlerim sayesinde yaşıyorum. 10 öğrencim var. Velileriyle görüşüyoruz, çocuklarının severek geldiklerini söylüyorlar. Oyun oynatarak, eğlendirerek onlara öğretmeye çalışıyoruz. Velilerimizin mutlu olması, bizleri de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk Girgin