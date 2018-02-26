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Kocaeli'de ev yanıgını: 12 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmit ilçesinde bir apartmanda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 5'i çocuk 12 kişi hastanede tedavi altına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 5'i çocuk 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Yenimahalle Radar Yolu Caddesi Çimenli Sokak'taki sitedeki bir apartmanda, Jale Şen'e ait 3. kattaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daireden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yoğun duman nedeniyle diğer dairelerdeki bina sakinleri apartmanda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları merdivenli aracın sepetine alarak kurtardı.
Binanın en üst katındaki dairede ikamet eden bir kadın ise evde beslediği iki kedisini de kucağına alarak, itfaiyenin sepeti ile aşağıya indi.
Yangında dumandan etkilenen 5'i çocuk 12 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde durulan yangında daire kullanılamaz hale geldi.
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